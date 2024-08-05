Партизаны "АТЕШ" зафиксировали визит проверки побережья Севастополя после разрушения подводной лодки "Ростов-на-Дону", передает УНН.

"Наш агент обнаружил прибытие вертолета к мысу Херсонес. После разведки зафиксировал высадку важных гостей, которые пересели на катер и отправились в направлении Килен-бухты", - говорится в сообщении.

По данным "АТЕШ", визит "важных гостей" был для того, чтобы найти виновных в разрушении подводной лодки и попытаться понять как предотвратить будущие атаки.

Напомним

Силы обороны Украины нанесли удары по подводной лодке Черноморского флота рф "Ростов-на-Дону" по зенитному ракетному комплексу С-400 врага во временно оккупированном Крыму. Лодка затонула на месте.