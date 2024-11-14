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Попытка подкупа руководства Минобновления: суд заочно приговорил к 8 годам нардепа Одарченко

Попытка подкупа руководства Минобновления: суд заочно приговорил к 8 годам нардепа Одарченко

Киев  •  УНН

 • 4448 просмотра

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ВАКС заочно приговорил народного депутата Андрея Одарченко к 8 годам лишения свободы за попытку подкупа руководства Минобновления. Нардеп, который скрывается от правосудия, объявлен в международный розыск.

Высший антикоррупционный суд заочно  приговорил к 8 годам лишения свободы народного депутата Андрея Одарченко за попытку подкупа  руководства Минобновления. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию САП.

Детали

«Попытка подкупа руководства Минобновления: беглый нардеп приговорен к 8 годам лишения свободы», - говорится в сообщении.

Сообщается, что суд учел доказательства, собранные в ходе досудебного расследования детективами НАБУ и прокурорами САП, и признал депутата виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369 УК Украины.

По приговору суда нардепу назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности сроком на три года.

Приговор ВАКС может быть обжалован в течение 30 дней в суде апелляционной инстанции.

В САП напомнили, что 18 сентября 2024 года народный депутат не явился в судебное заседание. О причинах неявки нардеп суд и прокурора не сообщил. Защитники обвиняемого также не смогли сообщить суду о месте нахождения их подзащитного и отметили отсутствие связи с ним.

19 сентября 2024 года ВАКС удовлетворил ходатайство прокурора САП и объявил в государственный и международный розыск указанного народного депутата.

После объявления в розыск суд вынес постановление об осуществлении специального судебного производства. Несмотря на то, что в дальнейшем судебное разбирательство должно было осуществляться в отсутствие обвиняемого (in absentia), последнему была предоставлена возможность участвовать в судебных заседаниях в режиме видеоконференции, давать показания и даже выступить в судебных прениях и с последним словом.

Напомним,

Высший антикоррупционный суд заочно арестовал нардепа Андрея Одарченко, которого подозревают в подкупе высокопоставленного чиновника Государственного агентства по реконструкции. Также суд взыскал 15 млн гривен залога, внесенного за него.

В сентябре Высший антикоррупционный суд Украины объявил в государственный и международный розыск нардепа от «Слуги народа» Андрея Одарченко, обвиняемого в попытке подкупа руководства Минобновления.  

Анна Мурашко

Анна Мурашко

политикаКриминал и ЧП
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