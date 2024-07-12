Выездное заседание антикоррупционного комитета Веррховной Рады в НАБУ состоится в понедельник, 15 июля. На нем планируют заслушать директора антикоррупционного бюро относительно вероятных "сливов" информации. Об этом сообщила председатель комитета Анастасия Радина, пишет УНН.

"Это будет вторая попытка народных депутатов услышать от директора НАБУ о результатах служебного расследования вероятных сливов дел Бюро и принятые им организационные меры для избежания сливов в дальнейшем. Директор НАБУ подтвердил готовность к проведению такого заседания", - указала нардеп.

Она сообщила, что обращалась к директору НАБУ с просьбой допустить журналистов на заседание, однако "в неофициальной коммуникации получила ответ о то ли "нецелесообразности", то ли "невозможности" участия журналистов".

Также Радина анонсировала брифинг по итогам заседания комитета под стенами НАБУ.

Напомним

В конце мая стало известно, что директор НАБУ Семен Кривонос отстранил своего первого заместителя Гизо Углаву от исполнения обязанностей на время досудебного расследования относительно вероятного разглашения данных досудебного расследования представителями бюро в интересах якобы бизнесмена Юрия Голика, который является фигурантом антикоррупционного расследования по "Большому строительству".

В связи с этим члены антикоррупционного комитета решили вызвать директора НАБУ Семена Кривоноса на заседание. Однако, он отказался прийти на заседание.

Председатель антикоррупционного комитета Анастасия Радина считает, что его отказ прийти в комитет может быть связан с выходом еще одного журналистского расследования о возможных утечках информации при участии непосредственно Кривоноса.

В итоге члены антикоррупционного комитета решили провести выездное заседание в НАБУ.

Добавим

Национальное антикоррупционное бюро Украины "известно" своим умением громко объявить о разоблачении очередной схемы и объявить о подозрении топ-чиновнику. Однако эти дела нередко разваливаются в судах или даже не доходят туда.

Наглядным примером являются уголовные производства против экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Оба дела развалились в судах. Однако НАБУ не стало официально извиняться перед экс-министром за незаконное уголовное преследование и порчу деловой репутации.

Еще одним из недавних "громких" дел НАБУ, к которому возникает все больше вопросов, является уголовное производство против уже бывшего министра аграрной политики Николая Сольского.

Дело антикоррупционеров касается спора за земельные участки в Сумской области, однако, как оказалось, ни у него, ни у аффилированных лиц инкриминируемой земли нет. Правоохранители на запрос УНН не стали уточнять, чем именно в таком случае завладел экс-министр. Более того, детективы пытались "слить" экспертизу, которую сами же и заказали и которая, очевидно, должна была свидетельствовать о невиновности Сольского. Впрочем, громкие заявления уже стали причиной срыва переговоров с поляками.