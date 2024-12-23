Помог 27 "лицам с инвалидностью" незаконно пересечь границу с Польшей: будут судить чиновника Госпогранслужбы
Киев • УНН
Заместитель начальника пункта пропуска «Краковец» организовал схему незаконного пересечения границы с Польшей. Он помогал людям с поддельными удостоверениями об инвалидности обходить очередь и проходить упрощенную проверку.
Перед судом предстанет заместитель начальника одного из отделений пункта пропуска «Краковец» Госпогранслужбы, который помогал пересечь границу гражданам с поддельными удостоверениями о III группе инвалидности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГБР.
Детали
По данным правоохранителей, чиновник Госпогранслужбы лично встречал авто с «клиентами», направлял их вне очереди в одну из свободных полос движения, забирал их паспорта и удостоверения и передавал их инспектору, который не был знаком с преступными намерениями своего начальника.
Чиновник уверял, что эти лица находятся «на контроле» у высшего руководства и нужно сделать все, чтобы они как можно быстрее пересекли границу.
По его указанию инспектор не проводил надлежащей проверки документов, вносил сведения о них в базу данных лиц, имеющих законные основания для пересечения границы. После этого мужчины законно выезжали в Польшу.
По данным ГБР, в течение мая-июня 2024 года по такой схеме выехали 27 граждан.
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