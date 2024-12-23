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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Помог 27 "лицам с инвалидностью" незаконно пересечь границу с Польшей: будут судить чиновника Госпогранслужбы

Помог 27 "лицам с инвалидностью" незаконно пересечь границу с Польшей: будут судить чиновника Госпогранслужбы

Киев  •  УНН

 • 3709 просмотра

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Заместитель начальника пункта пропуска «Краковец» организовал схему незаконного пересечения границы с Польшей. Он помогал людям с поддельными удостоверениями об инвалидности обходить очередь и проходить упрощенную проверку.

Перед судом предстанет заместитель начальника одного из отделений пункта пропуска «Краковец» Госпогранслужбы, который помогал пересечь границу гражданам с поддельными удостоверениями о III группе инвалидности. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГБР. 

Детали

По данным правоохранителей, чиновник Госпогранслужбы лично встречал авто с «клиентами», направлял их вне очереди в одну из свободных полос движения, забирал их паспорта и удостоверения и передавал их инспектору, который не был знаком с преступными намерениями своего начальника.

Чиновник уверял, что эти лица находятся «на контроле» у высшего руководства и нужно сделать все, чтобы они как можно быстрее пересекли границу.

По его указанию инспектор не проводил надлежащей проверки документов, вносил сведения о них в базу данных лиц, имеющих законные основания для пересечения границы. После этого мужчины законно выезжали в Польшу.

По данным ГБР, в течение мая-июня 2024 года по такой схеме выехали 27 граждан.

В Тисе умерло около 50 человек при попытке сбежать за границу - ГПСУ23 дек. 2024, 07:40 • 9667 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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