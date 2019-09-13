Умер автор самого известного фото протестов на площади Тяньаньмэнь в 1989 году

Коул скончался в своем доме в Индонезии 5 сентября после сепсиса, который развился после недавно полученной травмы ноги.

Фотография “Неизвестный бунтарь” была сделана с балкона гостиницы “Пекин” 5 июня 1989 года во время протестов на площади Тяньаньмэнь. В странах Запада фото стало символом ненасильственной борьбы против коммунистической власти в Китае. В самом Китае снимок, как и практически вся информация о протестах, находится под запретом; в частности, его нельзя найти с помощью интернет-поисковиков.

Вместе с Чарли Коулом аналогичные снимки сделали еще четыре фотографа, но только он один получил премию World Press Photo в 1989 году. Наиболее тиражируемым с течением времени стал снимок корреспондента AP Джеффа Уайднера.

Личность человека, изображенного на фото, до сих пор не установлена, его судьба также неизвестна.

Как писал УНН, совершенная китайскими властями летом 1989 года бойня на площади Тяньаньмэнь в Пекине привела к гибели 10 тысяч человек, свидетельствуют документы, обнародованные Великобританией.