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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 58566 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 111322 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 103167 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 110211 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 119640 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 148271 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148660 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Умер автор самого известного фото протестов на площади Тяньаньмэнь в 1989 году

Умер автор самого известного фото протестов на площади Тяньаньмэнь в 1989 году

Киев  •  УНН

 • 81293 просмотра

КИЕВ. 13 сентября. УНН. Умер фотожурналист Чарли Коул, лауреат премии World Press Photo за снимок “Неизвестный бунтарь”. Ему было 64 года, пишет УНН со ссылкой на публикации BBC News и издание Evening Standart.

Коул скончался в своем доме в Индонезии 5 сентября после сепсиса, который развился после недавно полученной травмы ноги.

Фотография “Неизвестный бунтарь” была сделана с балкона гостиницы “Пекин” 5 июня 1989 года во время протестов на площади Тяньаньмэнь. В странах Запада фото стало символом ненасильственной борьбы против коммунистической власти в Китае. В самом Китае снимок, как и практически вся информация о протестах, находится под запретом; в частности, его нельзя найти с помощью интернет-поисковиков.

Вместе с Чарли Коулом аналогичные снимки сделали еще четыре фотографа, но только он один получил премию World Press Photo в 1989 году. Наиболее тиражируемым с течением времени стал снимок корреспондента AP Джеффа Уайднера.

Личность человека, изображенного на фото, до сих пор не установлена, его судьба также неизвестна.

Как писал УНН, совершенная китайскими властями летом 1989 года бойня на площади Тяньаньмэнь в Пекине привела к гибели 10 тысяч человек, свидетельствуют документы, обнародованные Великобританией.

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