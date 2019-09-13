Помер автор найвідомішого фото протестів на площі Тяньаньмень у 1989 році
Київ • УНН
КИЇВ. 13 вересня. УНН. Помер фотожурналіст Чарлі Коул, лауреат премії World Press Photo за знімок “Невідомий бунтар”. Йому було 64 роки, пише УНН з посиланням на публікації BBC News та видання Evening Standart.
Коул помер в своєму будинку в Індонезії 5 вересня після сепсису, який розвинувся після недавно отриманої травми ноги.
Фотографія “Невідомий бунтар” була зроблена з балкона готелю “Пекін” 5 червня 1989 року у час протестів на площі Тяньаньмень. У країнах Заходу фото стало символом ненасильницької боротьби проти комуністичної влади в Китаї. У самому Китаї знімок, як і практично вся інформація про протести, перебуває під забороною; зокрема, його не можна знайти за допомогою інтернет-пошукачів.
Разом з Чарлі Коулом аналогічні знімки зробили ще чотири фотографа, але тільки він один отримав премію World Press Photo в 1989 році. Найбільш тиражованим з плином часу став знімок кореспондента AP Джеффа Уайднера.
Особа людини, зображеного на фото, до сих пір не встановлена, його доля також невідома.
Як писав УНН, вчинена китайською владою влітку 1989 року бійня на площі Тяньаньмень у Пекіні призвела до загибелі 10 тисяч людей, свідчать документи, оприлюднені Великою Британією.