Депеша: на площі Тяньаньмень у 1989 році загинуло 10 тисяч людей

КИЇВ. 24 грудня. УНН. Вчинена китайською владою влітку 1989 року бійня на площі Тяньаньмень у Пекіні призвела до загибелі 10 тисяч людей, свідчать документи, оприлюднені Великою Британією через більш як 28 років після кривавих подій. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.