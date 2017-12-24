Депеша: на площі Тяньаньмень у 1989 році загинуло 10 тисяч людей
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. Вчинена китайською владою влітку 1989 року бійня на площі Тяньаньмень у Пекіні призвела до загибелі 10 тисяч людей, свідчать документи, оприлюднені Великою Британією через більш як 28 років після кривавих подій. Про це повідомляє УНН з посиланням на ВВС.
Цю цифру у дипломатичній депеші до британського міністерства закордонних справ назвав тодішній посол Великої Британії у Китаї Алан Дональд. За словами дипломата, ці дані потрапили до нього від близького друга члена Державної ради КНР, який раніше вже надавав перевірену інформацію “і дуже обережно відділяв факти від спекуляцій і чуток”.
У жовтні цього року з цих документів, датованих від 5 червня 1989 року, був знятий гриф секретності, сталі відомими деталі тих кривавих подій: “Студенти зрозуміли, що мають годину, аби залишити площу, проте вже за 5 хвилин бронетранспортери пішли в атаку”.
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“Студенти взялися за руки, але їх збивали разом із солдатами, — пише далі дипломат. — Бронетранспортери їздили по їхніх тілах знову і знову, перетворюючи їх у „пиріг“. Рештки потім зібрав бульдозер. Їх спалили, а потім спустили у каналізацію”.
Досі різні оцінки налічували від кількох сотень до 7 тисяч (останню цифру надавала розвідка НАТО) загиблих на площі Тяньаньмень. Офіційні дані, оприлюднені китайською владою, стверджують, що внаслідок придушення у Пекіні “контрреволюційного повстання” в червні 1989 року загинули близько 200 цивільних і ще кілька десятків військовослужбовців.
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Різанина на площі Тяньаньмень досі є чутливою темою в КНР. Влада забороняє будь-які спроби пам’ятного вшанування тих подій і жорстко регулює онлайн-дискусії із цієї теми, цензуруючи будь-яку критику тодішніх дій офіційного Пекіна.
Водночас щороку активісти влаштовують пам’ятні церемонії в інших місцях світу — зокрема, у Гонконгу й Тайвані.