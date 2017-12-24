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Депеша: на площади Тяньаньмэнь в 1989 году погибло 10 тысяч человек

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 декабря. УНН. Совершенная китайскими властями летом 1989 года бойня на площади Тяньаньмэнь в Пекине привела к гибели 10 тысяч человек, свидетельствуют документы, обнародованные Великобританией после более 28 лет от кровавых событий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ВВС.

Депеша: на площади Тяньаньмэнь в 1989 году погибло 10 тысяч человек

Эту цифру в дипломатической депеше британскому министерству иностранных дел назвал тогдашний посол Великобритании в Китае Алан Дональд. По словам дипломата, эти данные попали к нему от близкого друга члена Государственного совета КНР, ранее уже предоставлявшим проверенную информацию “и очень осторожно отделявший факты от спекуляций и слухов”.

В октябре этого года из этих документов, датированных от 5 июня 1989 года, был снят гриф секретности, стали известны детали тех кровавых событий: “Студенты поняли, что имеют час, чтобы покинуть площадь, однако уже через 5 минут бронетранспортеры пошли в атаку”.

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“Студенты взялись за руки, но их сбивали вместе с солдатами, — пишет далее дипломат. — Бронетранспортеры ездили по их телам снова и снова, превращая их в „пирог“. Остатки потом собрал бульдозер. Их сожгли, а потом спустили в канализацию”.

До сих пор различные оценки насчитывали от нескольких сотен до 7 тысяч (последнюю цифру называла разведка НАТО) погибших на площади Тяньаньмэнь. Официальные данные, обнародованные китайскими властями, утверждают, что в результате подавления в Пекине “контрреволюционного восстания” в июне 1989 года погибли около 200 гражданских и еще несколько десятков военнослужащих.

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Резня на площади Тяньаньмэнь до сих пор является чувствительной темой в КНР. Власти запрещают любые попытки памятного чествования тех событий и жестко регулируют онлайн-дискуссии по этой теме, цензурируя любую критику тогдашних действий официального Пекина.

В то же время ежегодно активисты устраивают памятные церемонии в других местах мира — в частности, в Гонконге и Тайване.

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