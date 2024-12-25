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Полярное сияние на Рождество: когда и где можно будет увидеть необычное явление

Полярное сияние на Рождество: когда и где можно будет увидеть необычное явление

Киев  •  УНН

 • 8078 просмотра

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Из-за мощных солнечных вспышек и выбросов корональной массы ожидается полярное сияние 25 декабря в высокоширотных районах США. Явление может повториться через две недели из-за возвращения активного солнечного пятна.

За последние дни на поверхности Солнца произошло несколько выбросов корональной массы.  Небо может добавить праздничного настроения полярным сиянием, благодаря сгустку заряженных частиц, направляющемуся к нашей планете. Впечатляющее северное сияние можно было наблюдать в прошлые выходные, однако эти оптические явления также ожидаются 25 декабря, в высокоширотных районах США. Кроме того, полярные сияния снова должны появиться приблизительно через две недели.

Передает УНН со ссылкой на Live Science.

В это Рождество небо может добавить праздничного настроения полярным сиянием благодаря сгустку заряженных частиц, направляющихся к нашей планете после мощной солнечной вспышки. С прошлой субботы Солнце продолжает излучать все больше и больше радиации.

"Геомагнитная буря, произошедшая в прошлый уик-энд, произошла раз в 30 лет и была самой большой с 2003 года", - сказал ВВС Шон Элвидж, профессор кафедры космической среды Бирмингемского университета.

Это было вызвано по меньшей мере пятью выбросами корональной массы (CME) - извержениями магнитного поля и солнечными бурями - которые оставили Солнце в тесной последовательности. 

Отмечается, что во вторник огромная солнечная вспышка нарушила высокочастотную радиосвязь по всему миру.

Но гиперактивное солнечное пятно не будет последним. Солнце приближается к так называемому "солнечному максимуму" - точке в 11-летнем цикле, когда его активность является самой сильной.

NOAA прогнозирует незначительные штормовые условия G1, которые вряд ли вызовут сбои в электросетях или другой критической инфраструктуре, говорится в докладе.

Свидетелями оптического явления северного сияния поздно вечером в среду, 25 декабря точно станут высокоширотные районы США, в частности север штата Монтана, Миннесота и Северная Дакота, говорится в прогнозе геомагнитных бурь Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA).

Огромное скопление солнечных пятен, которое выбрасывало энергию и газ в сторону Земли, снова вернется примерно через две недели. По мнению ученых, оно, скорее всего, будет все еще достаточно большим, чтобы генерировать больше взрывов, которые могут повлиять на магнитное поле Земли, создавая больше северных сияний.

Напомним,

Полярное сияние наблюдалось в небе над Великобританией, Бельгией, Нидерландами и Германией 10-11 октября 2024 года. Явление возникло в результате солнечного максимума и геомагнитной бури.

Северное сияние осветило ночное небо по всей Украине: фото11 окт. 2024, 06:27 • 14309 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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