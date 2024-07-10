Киев • УНН
Ряд неправительственных организаций и предприятий, которые занимаются политическими вопросами и получают иностранное финансирование, были на 100% освобождены от мобилизации.
Ряд неправительственных организаций и предприятий, которые занимаются политическими вопросами и получают иностранное финансирование, имеют полное - на 100% - бронирование от мобилизации.
Об этом сообщает Судебно-юридическая газета со ссылкой на документ Кабмина, передает УНН.
Так, отмечается, что значительная часть общественных организаций и ООО, которые получили бронирование на 100% работников, занимаются исследованием вопросов выборов и общественного мнения за средства иностранных партнеров, но почему-то признаны критически важными.
Заметим, что коммунальные предприятия вроде Киевского метрополитена, Киевавтодора сейчас говорят о нехватке рабочей силы из-за мобилизации.
Не подлежат полному бронированию спасатели ГСЧС и полицейские. О рисках остановки работы заявляют некоторые градообразующие предприятия.
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Впрочем, как ранее писала "Судебно-юридическая газета", новый порядок бронирования, утвержденный постановлением Кабмина от 5 июня №650, предусматривает бронирование на все 100% для исполнителей грантовых проектов, независимо от направления их деятельности.
Итак, приказом от 21 июня 2024 года был утвержден перечень представительств донорских учреждений, исполнителей проектов международной технической помощи, неправительственных организаций, которые получили бронирование на 100% своих сотрудников
"Судебно-юридическая газета" заявляет, что стал известен перечень этих "критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период".
Как пишет Судебно-юридическая газета, судя по утвержденному Правительством перечню, значительная часть этих организаций занимается вопросами формирования политики в Украине, исследованиями общественного мнения, опросами, анализом избирательных процессов и тому подобное.
При этом они относятся к "критически важным". Так, кроме организаций, которые являются непосредственными представительствами донорских учреждений из США, Германии, Великобритании и т.д., в этом списке есть ряд отечественных неправительственных ОО и обществ с ограниченной ответственностью, а также учебное заведение.
В частности, это всеукраинская ОО "Гражданская сеть "Опора", среди руководителей которой Ольга Айвазовская, которая согласно данным открытых реестров была руководителем Черкасской городской организации одной из политических партий.
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Также к списку забронированных относится:
Ниже приведен соответствующий приказ от 21 июня 2024 годав.
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