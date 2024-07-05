В Верховную Раду Украины внесли еще два законопроекта об "экономическом бронировании", согласно которым можно будет забронировать работников за 20 400 грн. Документы дают возможность забронировать до 50% призывников, военнообязанных и резервистов на предприятии. Законопроекты зарегистрированы на сайте Верховной Рады, передает УНН.

Речь идет о законопроекте №11332-2 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно требований к уплате единого социального взноса для осуществления бронирования военнообязанных", и № 11388 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно особенностей бронирования военнообязанных".

Согласно документу №11332-2, субъекты хозяйствования, осуществляющие бронирование военнообязанных работников платят в государственный бюджет сбор в сумме, равной размеру тысячи двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан. ( 20 400 грн)

Бронированию подлежат военнообязанные, которые работают или проходят службу на предприятиях, в учреждениях и организациях, которые:

платят Единый социальный взнос больше чем эквивалент пять минимальных заработных плат (более 40 тысяч гривен);

имеют штатную численность работников от 10 человек - до 50% количества призывников, военнообязанных и резервистов (в том числе тех, которые работают по трудовым договорам).



В пояснительной записке к документу говорится, что учитывая современные вызовы национальной безопасности и обороны, существует необходимость обеспечения более эффективного функционирования предприятий, учреждений и организаций, имеющих, в том числе, критическое значение для экономики и жизнедеятельности населения в целом.

Согласно документу № 11388, образуется Межведомственная комиссия по вопросам установления статуса критически важных для экономики Украины предприятий, учреждений и организаций. Ее председателем является министр экономики Украины.

Межведомственная комиссия обязывает предприятия учреждения и организации, которые подают запрос на установление статуса критически важного для экономики иметь в штате не менее 10% участников боевых действий и не менее 10% работников в возрасте до 25 лет и не менее 10% лиц женского пола.

Дополнение

В июне в Верховной Раде зарегистрировали проект Закона №11331 "О промышленной политике и прогнозируемости реального сектора экономики", в который заложили концепцию "экономического бронирования".

Механика уплаты повышенного военного сбора очерчена в связанном законопроекте №11332 "об особенностях уплаты военного сбора за бронирование военнообязанных".

Тогда председатель комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха сообщал, что в законопроекте в который заложили концепцию "экономического бронирования", предусмотрена возможность бизнеса бронировать 50% от военнообязанных сотрудников, но скорее всего эта цифра будет меняться в сторону уменьшения.