Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков на трех пунктах пропуска: в очереди около 600 грузовиков

Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков на трех пунктах пропуска на границе с Украиной - "Ягодин", "Угринов" и "Рава-Русская", за минувшие сутки ни на одном из них не пропустили ни одного грузовика в сторону Польши. При этом в очередях здесь на территории Польши около 600 грузовиков. Об этом в комментарии журналисту УНН сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Детали

Демченко указал, что польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков по трем пунктам пропуска, пропуская по несколько грузовых транспортных средств в час, или вообще ограничивая движение.

По состоянию на сейчас блокирование по-прежнему осуществляется на направлении пунктов пропуска "Ягодин", "Рава-Русская" и "Угринов". Через эти три пункта польские протестующие за минувшие сутки вообще не пропускали грузовики в сторону Польши. Через "Угринов" они также не пропустили ни одного грузовика в сторону Украины - сказал Демченко.

По его словам, через "Ягодин" протестующие пропускают на выезд из Польши крайне малое количество грузовиков в сутки.

"За прошедший день таких было 70, при том, что это крупнейшее инфраструктурное направление для пересечения границы грузовыми автомобилями, которое способно пропускать около 1400 грузовиков в обоих направлениях", - добавил он.

Он рассказал, что по состоянию на утро сегодня на этих трех заблокированных пунктах в очередях на территории Польши в целом находится около 600 грузовиков. Легковые автомобили и автобусы везде свободно пересекают границу, для этой категории транспорта по ту сторону границы движение не ограничивается.

"Сохраняются очереди на ранее разблокированных направлениях пунктов пропуска "Краковец" и "Шегини". 900 и 450 грузовиков соответственно. Однако по этим направлениям происходит интенсивное движение как на выезд из Украины, так и на въезд, в соответствии с пропускной способностью каждого из пунктов пропуска", - подытожил он.

Напомним,

Около 150 человек в день получают отказ в пересечении границы из-за отсутствия необходимых документов для получения соответствующего разрешения, в то время как случаи незаконного пересечения фиксируются почти ежедневно, большинство из них в направлении Молдовы и Румынии.