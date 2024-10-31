Польша вводит новые правила для международных перевозок: за нарушение штрафы
Киев • УНН
С 1 ноября 2024 года водители должны получить регистрационный номер RMPD и обеспечить геолокацию транспорта. За нарушение требований предусмотрены штрафы от 1500 до 12000 злотых.
Польша вводит новые требования для международных автомобильных перевозок по ее территории, нарушение которых может повлечь за собой штраф, сообщили в Государственной таможенной службе в четверг, пишет УНН.
Детали
Как сообщается, в рамках новых требований Польши с 1 ноября 2024 года водители должны иметь при себе уникальный регистрационный номер сообщения в Реестр международных автомобильных перевозок (RMPD) в системе электронного надзора за транспортом (SENT) или документ, который его заменяет.
Кроме того, при перевозке нужно обеспечить передачу геолокационных данных транспортного средства, а также включить локатор до начала перевозки. В случае неисправности локатора более одного часа водитель должен остановиться на ближайшей стоянке.
"Нарушение новых требований приведет к наложению штрафа от 1 500 до 12 000 злотых, в соответствии с нарушением, которое было совершено", - отметили в Гостаможслужбе.
Водителей призвали учесть эти нововведения при пересечении границы.
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