Польша вводит новые правила для международных перевозок: за нарушение штрафы

Польша вводит новые требования для международных автомобильных перевозок по ее территории, нарушение которых может повлечь за собой штраф, сообщили в Государственной таможенной службе в четверг, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, в рамках новых требований Польши с 1 ноября 2024 года водители должны иметь при себе уникальный регистрационный номер сообщения в Реестр международных автомобильных перевозок (RMPD) в системе электронного надзора за транспортом (SENT) или документ, который его заменяет.

Кроме того, при перевозке нужно обеспечить передачу геолокационных данных транспортного средства, а также включить локатор до начала перевозки. В случае неисправности локатора более одного часа водитель должен остановиться на ближайшей стоянке.

"Нарушение новых требований приведет к наложению штрафа от 1 500 до 12 000 злотых, в соответствии с нарушением, которое было совершено", - отметили в Гостаможслужбе.

Водителей призвали учесть эти нововведения при пересечении границы.

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