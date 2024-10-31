На границе со Словакией приостановят пропуск грузовиков: где именно и когда
Киев • УНН
В пункте пропуска «Ужгород-Вишне Немецкое» 1 ноября с 9:00 до 15:00 приостановят оформление грузового транспорта. Причина - обновление серверного программного обеспечения на словацкой стороне.
На границе со Словакией в пункте пропуска «Ужгород-Вишне Немецкое» завтра, 1 ноября, временно прекратят оформление грузовиков, предупредили в Гостаможслужбе, пишет УНН.
Детали
По информации словацких таможенников, 1 ноября будет обновляться серверное программное обеспечение на таможенном посту «Вишне Немецкое» (грузовое направление) Михаловецкой таможни.
«В связи с этим будет временно приостановлена работа таможенного контроля и оформления крупногабаритных транспортных средств через украинско-словацкую границу», - сообщили на таможне.
Технические работы начнутся с 09:00 и продлятся до 15:00.
Перевозчиков, которые будут выбирать пересечение границы в этом направлении, призывают учесть указанную информацию при планировании поездок.
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