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На границе со Словакией приостановят пропуск грузовиков: где именно и когда

На границе со Словакией приостановят пропуск грузовиков: где именно и когда

Киев  •  УНН

10:32 • 3843 просмотра

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В пункте пропуска «Ужгород-Вишне Немецкое» 1 ноября с 9:00 до 15:00 приостановят оформление грузового транспорта. Причина - обновление серверного программного обеспечения на словацкой стороне.

На границе со Словакией в пункте пропуска «Ужгород-Вишне Немецкое» завтра, 1 ноября, временно прекратят оформление грузовиков, предупредили в Гостаможслужбе, пишет УНН.

Детали

По информации словацких таможенников, 1 ноября будет обновляться серверное программное обеспечение на таможенном посту «Вишне Немецкое» (грузовое направление) Михаловецкой таможни.

«В связи с этим будет временно приостановлена работа таможенного контроля и оформления крупногабаритных транспортных средств через украинско-словацкую границу», - сообщили на таможне.

Технические работы начнутся с 09:00 и продлятся до 15:00.

Перевозчиков, которые будут выбирать пересечение границы в этом направлении, призывают учесть указанную информацию при планировании поездок.

На границе с Молдовой приостановит работу пункт пропуска: что надо знать путешественникам28 октября 2024, 10:23 • 12173 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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