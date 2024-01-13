Польша во время утренней атаки рф по Украине поднимала в воздух самолеты
Киев • УНН
Польша поднимала в воздух свои самолеты для защиты своего воздушного пространства во время масштабной атаки рф на Украину.
Польша поднимала в воздух самолеты во время утренней атаки россии по Украине. Об этом сообщает Оперативное управление ВС Польши, передает УНН.
Сообщаем, что наблюдается повышенная активность дальней авиации российской федерации, которая связана с намерениями нанести удары по территории Украины. Начаты все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши. Предупреждаем, что польская и союзная авиация активизирована, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны
Впоследствии из-за снижения уровня угрозы работа польской и союзнической авиации была прекращена.
Дополнение
Российские войска в ночь 13 января атаковали Украину, применив различного типа ракеты и ударные БплА. Силы обороны уничтожили 8 крылатых ракет.
Во время массированной атаки армия рф выпустила по Украине более 40 ракет. Зафиксированы повреждения гражданских домов на Полтавщине, Сумщине и Черниговщине.
Польша во время утренней атаки рф по Украине поднимала в воздух самолеты
Польша поднимала в воздух свои самолеты для защиты своего воздушного пространства во время масштабной атаки рф на Украину.
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