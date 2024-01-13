Польща під час ранкової атаки рф по Україні підіймала у повітря літаки

Польща підіймала у повітря літаки під час ранкової атаки росії по Україні. Про це повідомляє Оперативне управління ЗС Польщі, передає УНН.

Повідомляємо, що спостерігається підвищена активність дальньої авіації російської федерації, яка пов’язана з намірами завдати ударів по території України. Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі. Попереджаємо, що польська та союзницька авіація активізована, що може призвести до підвищення рівня шуму, особливо в південно-східній частині країни