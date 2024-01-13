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Польща під час ранкової атаки рф по Україні підіймала у повітря літаки

Польща під час ранкової атаки рф по Україні підіймала у повітря літаки

Київ • УНН

 • 33951 перегляди

Польща підіймала у повітря свої літаки для захисту свого повітряного простору під час масштабної атаки рф на Україну.

Польща підіймала у повітря літаки під час ранкової атаки росії по Україні. Про це повідомляє Оперативне управління ЗС Польщі, передає УНН.

Повідомляємо, що спостерігається підвищена активність дальньої авіації російської федерації, яка пов’язана з намірами завдати ударів по території України. Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі. Попереджаємо, що польська та союзницька авіація активізована, що може призвести до підвищення рівня шуму, особливо в південно-східній частині країни 

- повідомляло Оперативне управління вранці.

Згодом через зниження рівня загрози роботу польської та союзницької авіації було припинено.

Доповнення

Російські війська у ніч 13 січня атакували Україну, застосувавши різного типу ракети та ударні БплА. Сили оборони знищили 8 крилатих ракет.

Під час масованої атаки армія рф випустила по Україні понад 40 ракет. Зафіксовані пошкодження цивільних будинків на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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