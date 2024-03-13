Польша отзывает более 50 послов, которые были назначены предыдущей властью

В среду, 13 марта, в МИД Польши объявили о начале процедуры по отзыву более 50 послов из разных стран мира. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление МИД Польши.

Детали

Министр иностранных дел Радослав Сикорский принял решение прекратить миссии более 50 послов и отозвать более десятка кандидатур, представленных на утверждение предыдущим руководством ведомства.

Ведомство объяснило необходимость замены руководителей посольств Польши тем, что это "служит цели лучшей, профессиональной реализации сложных вызовов, стоящих сегодня перед польской внешней политикой".

Также в МИД надеются, что ключевые органы власти в стране будут работать вместе в этом вопросе.

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Дополнение

Польское издание Onet объясняет, что после после прихода к власти премьера Польши Дональда Туска он заключил с президентом Анджеем Дудой соглашение об обновлении дипломатического персонала, назначенного предыдущей властью.

В частности, правительство Туска обещало не увольнять "некоторых бывших коллег" Дуды на дипломатических должностях Но премьер Польши накануне заявил, что президент "скорее отказался от сотрудничества", поэтому глава польского МИД Радослав Сикорский принял кадровые решения относительно послов.

Напомним

В прошлом году новое правительство уволило руководителей государственных СМИ. Оппозиция выразила протест, подчеркивая необходимость для государственных СМИ оставаться антиправительственными.