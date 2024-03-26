Польша и НАТО обсудили инцидент с нарушением воздушного пространства ракетой рф

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский проинформировал Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о деталях нарушения воздушного пространства Польши российской крылатой ракетой 24 марта и процедуры, которые были применены в связи с этим. Об этом УНН сообщает со ссылкой на МИД Польши.

Детали

Как сообщается, глава польской дипломатии подчеркнул, что это еще один случай, когда действия россии, страны, которая "продолжает свою неоправданную и грубую агрессию против Украины, угрожают также безопасности стран-членов НАТО".

Также дипломаты обсудили пути укрепления безопасности польского и союзного воздушного пространства, а также предстоящую встречу министров иностранных дел стран-членов НАТО, которая будет посвящена подготовке к Вашингтонскому саммиту НАТО в июле этого года.

Напомним

В ночь на 24 марта российская крылатая ракета, запущенная по Украине, нарушила польское воздушное пространство. ракета вошла в воздушное пространство Польши в районе села Осердув в Люблинском воеводстве. Она находилась там 39 секунд.

Польские военные решили не сбивать ее из-за риска падения обломков на их территорию.

На фоне инцидента российский посол сергей андреев был вызван в МИД Польши. Однако, посол российской федерации в Польше не явился на вызов в польский МИД.