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Польша и НАТО обсудили инцидент с нарушением воздушного пространства ракетой рф

Польша и НАТО обсудили инцидент с нарушением воздушного пространства ракетой рф

Киев  •  УНН

26 марта 2024, 06:53  •  3584 просмотра

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Российская крылатая ракета, запущенная россиянами во время массированной атаки на Украину 24 марта, нарушила польское воздушное пространство на 39 секунд. Польша проинформировала НАТО об инциденте. Сикорский со Столтенбергом обсудили усиление безопасности воздушного пространства.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский проинформировал Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о деталях нарушения воздушного пространства Польши российской крылатой ракетой 24 марта и процедуры, которые были применены в связи с этим. Об этом УНН сообщает со ссылкой на МИД Польши. 

Детали 

Как сообщается, глава польской дипломатии подчеркнул, что это еще один случай, когда действия россии, страны, которая "продолжает свою неоправданную и грубую агрессию против Украины, угрожают также безопасности стран-членов НАТО".

 Также дипломаты обсудили пути укрепления безопасности польского и союзного воздушного пространства, а также предстоящую встречу министров иностранных дел стран-членов НАТО, которая будет посвящена подготовке к Вашингтонскому саммиту НАТО в июле этого года.

Напомним

В ночь на 24 марта российская крылатая ракета, запущенная по Украине, нарушила польское воздушное пространство. ракета вошла в воздушное пространство Польши в районе села Осердув в Люблинском воеводстве. Она находилась там 39 секунд. 

Польские военные решили не сбивать ее из-за риска падения обломков на их территорию.

На фоне инцидента российский посол сергей андреев был вызван в МИД Польши. Однако, посол российской федерации в Польше не явился на вызов в польский МИД.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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