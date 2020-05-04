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Полиция: на улицах Черкасс нет дополнительных сил Нацгвардии

Киев • УНН

 • 15786 просмотра

КИЕВ. 4 мая. УНН. На улицах Черкасс нет дополнительных сил Национальной гвардии, мероприятия по публичной безопасности проходят по графику. Об этом заявил руководитель ГУНП в Черкасской области Михаил Куратченко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Черкасской ОГА.

Полиция: на улицах Черкасс нет дополнительных сил Нацгвардии

"Каждый день (и сегодня не исключение) Нацгвардия совместно с полицейскими привлекаются с 16:00-22:00 на мероприятия публичной безопасности. Еженедельно руководство ГУНП подписывает график плановых дежурств. Это обычная практика, дополнительных сил на улицах города нет. На видео, которое распространяется в сети, один автомобиль", - сказано в сообщении.

Как ранее сообщалось, руководитель управления инспектирования Черкасского городского совета Станислав Коломиец заявил, что на черкасских улицах заметили Национальную гвардию и военную технику.

Как сообщал УНН ранее, в Черкассах смягчили карантин для части предпринимателей.

Министр здравоохранения Максим Степанов, находясь с рабочей поездкой в Черкасской области, осудил такое решение городских властей.

По этому поводу полицией открыто уголовное производство.

Кроме того, мэр Черкасс вечером 1 мая разместил на своей странице в Facebook скриншот якобы переписки с заместителем руководителя ОПУ Сергеем Трофимовым по этому поводу. Впоследствии в Офисе Президента дали комментарий от первого заместителя руководителя Офиса Президента Украины Сергея Трофимова относительно "переписки" с мэром Черкасс Анатолием Бондаренко.

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