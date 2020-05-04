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Поліція: на вулицях Черкас немає додаткових сил Нацгвардії

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. На вулицях Черкас немає додаткових сил Національної гвардії, заходи з публічної безпеки проходять за графіком. Про це заявив керівник ГУНП у Черкаській області Михайло Куратченко, передає УНН із посиланням на пресслужбу Черкаської ОДА.

Поліція: на вулицях Черкас немає додаткових сил Нацгвардії

“Кожного дня (і сьогодні не виняток) Нацгвардія спільно із поліцейськими залучаються із 16:00-22:00 на заходи публічної безпеки. Щотижня керівництво ГУНП підписує графік планових чергувань. Це звичайна практика, додаткових сил на вулицях міста немає. На відео, яке розповсюджується в мережі, одне авто”, — сказано у повідомленні.

Як раніше повідомлялося, керівник управління інспектування Черкаської міської ради Станіслав Коломієць заявив, що на черкаських вулицях помітили Національну гвардію та військову техніку.

Як повідомляв УНН раніше, у Черкасах пом’якшили карантинні обмеження для частини підприємців. 

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов, перебуваючи з робочою поїздкою у Черкаській області, засудив таке рішення міської влади.

З цього приводу поліцією відкрито кримінальне провадження

Окрім того, мер Черкас ввечері 1 травня розмістив на своїй сторінці у Facebook скріншот нібито переписки з заступником керівника ОПУ Сергієм Трофімовим щодо цього. Згодом в Офісі Президента дали коментар від першого заступника керівника Офісу Президента України Сергія Трофімова щодо “переписки” із мером Черкас Анатолієм Бондаренком. 

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