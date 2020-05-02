"Переписка" із мером Черкас є повним фейком: у Офісі Президента дали розширений коментар від Трофімова

"Переписка, яка нібито мала місце між мною та мером Черкас, – це повний фейк. Я не спілкуюся з людьми в такій манері взагалі. На поширених у медіа фото – не мій телефон, мій месенджер виглядає не так. Там навіть моє фото явно взяте з Інтернету. Але мене турбує, що подібні фейкові новини так швидко та легко розходяться у ЗМІ. Без будь-якого аналізу, перевірки фактів і з’ясування їхньої правдивості", – зазначив Сергій Трофімов.

За його словами, такі інформаційні "вкиди" можуть бути частиною політичних технологій, які набирають обертів перед місцевими виборами.

"Використовують ЗМІ для просування себе, надання резонансності своєму прізвищу та підвищення свого рейтингу. І спекулюють на питанні зняття карантинних обмежень, оскільки розуміють, що люди хочуть якнайшвидше повернутися до звичного життя", – зауважив перший заступник керівника Офісу Президента.

Він наголосив, що уряд вже ухвалив поетапний план послаблення карантинних обмежень, якого потрібно дотримуватися. А передчасне зняття карантину може коштувати людських життів.

"Такі самовільні дії місцевої влади – це не турбота про людей і місцевий бізнес. Це турбота про свій рейтинг і подальшу політичну кар’єру. Якщо у міських голів є предметні пропозиції щодо допомоги місцевому бізнесу – завжди можна сконтактуватися з Прем’єр-міністром, з представниками уряду та запропонувати своє бачення щодо деяких послаблень за умови дотримання всіх санітарних норм. Але з боку міського голови Черкас ми таких дій не побачили", – сказав Сергій Трофімов.

Як повідомлялося раніше в УНН, в Офісі Президена заперечили, що Трофімов переписувався з мером Черкас Анатолієм Бондаренком, зазначивши, що перший заступник керівника Офісу Президента України не спілкувався з міським головою Черкас за допомогою смс-повідомлень.

Зазначимо, мер Черкас ввечері 1 травня розмістив на своїй сторінці у Facebook скріншот нібито переписки з Сергієм Трофімовим, у якій, за словами мера, були погрози.

Як повідомлялося, послаблення карантину у Черкасах: мер міста Анатолій Бондаренко показав повістку на допит.

Нагадаємо, Черкаським відділом поліції відкрито кримінальне провадження за фактом послаблення карантинних заходів у Черкасах. Рішення про пом’якшення обмежень ухвалила міська влада, що суперечить постанові Кабміну щодо карантинних заходів.