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"Политически мотивированные ограничения": в "Роснефти" возмутились санкциями ЕС против индийского НПЗ

Киев • УНН

 • 712 просмотра

Российская государственная компания "Роснефть" назвала санкции Евросоюза против индийского нефтеперерабатывающего завода "Nayara Energy" "неоправданными и незаконными". МИД Индии также не согласен с односторонними санкциями ЕС против индийских компаний.

"Политически мотивированные ограничения": в "Роснефти" возмутились санкциями ЕС против индийского НПЗ

Российская государственная компания «Роснефть» назвала санкции Евросоюза против индийского нефтеперерабатывающего завода «Nayara Energy» «неоправданными и незаконными». Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление компании.

Подробности

Как известно, «Роснефть» владеет долей акций индийского НПЗ в размере 49%. При этом НПЗ «Nayara Energy» перерабатывает около 400 тысяч баррелей нефти в день и владеет почти 7000 торговыми точками по продаже топлива по всей Индии. Он также разрабатывает интегрированный нефтехимический завод рядом со своим нефтеперерабатывающим заводом.

Эти санкции являются очередным примером экстерриториального применения политически мотивированных ограничений, грубо нарушающих нормы международного права и ущемляющих экономические интересы суверенного государства

- говорится в заявлении «Роснефти».

Там назвали действия Евросоюза демонстрирующими «полное пренебрежение не только международным правом, но и суверенитетом третьих стран», и рассматривают эти санкции как «часть деструктивной политики ЕС, направленной на дестабилизацию глобальных энергорынков».

Ограничения в отношении Nayara Energy являются очередным примером применения Евросоюзом практики недобросовестной конкуренции

- жалуется «Роснефть».

Тем временем в МИД Индии заявили, что не согласны на односторонние санкции Евросоюза в отношении индийских компаний, а энергетическая сфера Индии является вопросом «безопасности» граждан страны.

«Правительство Индии считает обеспечение энергетической безопасности приоритетной ответственностью для удовлетворения базовых потребностей своих граждан. Мы подчеркиваем, что не должно быть двойных стандартов, особенно когда дело касается торговли энергетикой», - говорится в заявлении индийского внешнеполитического ведомства.

Напомним

Совет ЕС утвердил 18-й пакет санкций против России, охватывающий энергетический, банковский и военный секторы. Ограничения включают снижение потолка цены на нефть, запрет транзакций с «Северным потоком» и расширение списка подсанкционных лиц и компаний.

18-й пакет санкций ЕС: в «черном списке» впервые появились китайские банки20.07.25, 00:18 • 4156 просмотров

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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