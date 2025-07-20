"Політично вмотивовані обеження": в "роснєфті" обурилися санкціями ЄС проти індійського НПЗ

російська державна компанія "роснєфть" назвала санкції Євросоюзу проти індійського нафтопереробного заводу "Nayara Energy" "невиправданими та незаконними". Про це повідомляє УНН із посиланням на заяву компанії.

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Як відомо, "роснєфть" володіє часткою акцій індійського НПЗ розміром у 49%. При цьому НПЗ "Nayara Energy" переробляє близько 400 тисяч барелів нафти на день та володіє майже 7000 торговими точками з продажу палива по всій Індії. Вона також розробляє інтегрований нафтохімічний завод поруч зі своїм нафтопереробним заводом.

Ці санкції є черговим прикладом екстериторіального застосування політично вмотивованих обмежень, що грубо порушують норми міжнародного права та ущемляють економічні інтереси суверенної держави - йдеться у заяві "роснєфті".

Там назвали дії Євросоюзу такими, що демонструють "повну зневагу не лише міжнародного права, а й суверенітету третіх країн", і розглядають ці санкції як "частину деструктивної політики ЄС, спрямованої на дестабілізацію глобальних енергоринків".

Обмеження щодо Nayara Energy є черговим прикладом застосування Євросоюзом практики недобросовісної конкуренції - бідкається "роснефть".

Тим часом у МЗС Індії заявили, що не погоджуються на односторонні санкції Євросоюзу на індійські компанії, а енергетична сфера Індії є питанням "безпеки" громадян країни.

"Уряд Індії вважає забезпечення енергетичної безпеки пріоритетною відповідальністю для задоволення базових потреб своїх громадян. Ми підкреслюємо, що не має бути подвійних стандартів, особливо коли справа стосується торгівлі енергетикою", - йдеться у заяві індійського зовнішньополітичного відомства.

Нагадаємо

Рада ЄС затвердила 18-й пакет санкцій проти Росії, що охоплює енергетичний, банківський та військовий сектори. Обмеження включають зниження стелі ціни на нафту, заборону транзакцій з "Північним потоком" та розширення списку підсанкційних осіб і компаній.

18-й пакет санкцій ЄС: у "чорному списку" вперше з’явилися китайські банки