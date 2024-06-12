В Полтавской области разоблачены работники одного из региональных филиалов "Укрзализныци", которые похитили топливо из локомотивов на полмиллиона гривен. Среди фигурантов - сборщик поездов, машинисты и помощники машиниста. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции, передает УНН.

Как сообщается, сборщик поездов, машинист и его помощник разработали пошаговую схему по похищению дизельного топлива из локомотивов. К сделке привлекли еще нескольких своих коллег.

Правоохранители выяснили, что нарушители сливали топливо на территории железнодорожной станции недалеко от города Кременчуг. Они придерживались усиленных мер конспирации - использовали радиостанции, общались исключительно через мессенджеры и выставляли на маршрутах так называемых "фишкарей", которые должны были наблюдать за тем, чтобы никто не заметил противоправные действия.

За раз участники группы могли похитить из локомотивов до одной тонны горючего. В дальнейшем они вывозили его на автомобиле к местам хранения - гаражам и подсобным помещениям, которые принадлежали фигурантам. В дальнейшем сбывали похищенное топливо на территории Кременчугского района Полтавской области.

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Трех фигурантов задержали непосредственно во время слива топлива из локомотива.

Также правоохранители провели 22 обыска в служебных помещениях, по местам проживания, гаражах и в автомобилях фигурантов. Изъяли 1,5 тонны горючего, маршруты движения поездов, банковские карты, мобильные телефоны, средства для похищения горючего, автомобиль, на котором перевозили похищенное и "черновые" записи.

Правоохранители задокументировали 21 факт хищения топлива. Сумма нанесенного АО "Укрзализныця" ущерба достигает 500 000 гривен - указали в Нацполиции.

Пятерым участникам сделки полицейские сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

В настоящее время трем подозреваемым суд избрал меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения более 242 000 гривен залога каждому. В отношении еще двух - продолжается рассмотрение ходатайств. Проводятся дальнейшие мероприятия для установления полного круга причастных к преступной деятельности лиц для привлечения их к ответственности.

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