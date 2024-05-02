Хищение 5 млн грн. на закупке ПЦР-тестов для Укрзализныци: будут судить 7 человек

Перед судом предстанут 7 обвиняемых в попытке разворовать почти 5 млн гривен средств Укрзализныци при закупке ПЦР-тестов. Обвинительный акт в отношении них направлен в суд. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.

1 мая 2024 года прокурор САП направил в суд обвинительный акт в отношении 4 бывших должностных лиц одного из Филиалов Укрзализныци и 3 представителей коммерческой структуры, обвиняемых в покушении на завладение денежными средствами в размере почти 5 млн гривен при закупке ПЦР-тестов - говорится в сообщении САП.

Как сообщается, в 2020 году должностные лица Укрзализныци разработали схему завладения средствами при закупке услуг по проведению ПЦР-тестирования на COVID-19. По данным следствия, они искусственно завысили ожидаемую цену закупки одной единицы более чем на 400 гривен по сравнению с рыночной и обеспечили победу в процедуре закупки заранее подобранного соучастниками субъекта хозяйствования.

Всего соучастники планировали завладеть почти 5 млн гривен средств, однако из-за не прохождения внутренней процедуры согласования, договор не был заключен.

В САП сообщили, что еще двое подозреваемых по этому делу скрываются от следствия, в отношении них осуществлялось специальное досудебное расследование. Еще один подозреваемый экстрадирован из Словакии.

Квалификация действий лиц: ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 УК Украины.

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