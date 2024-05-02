Розкрадання 5 млн грн. на закупівлі ПЛР-тестів для Укрзалізниці: судитимуть 7 людей
Київ • УНН
Сімох осіб судитимуть за спробу розтрати майже 5 мільйонів гривень Укрзалізниці під час закупівлі ПЛР-тестів на COVID-19.
Перед судом постануть 7 обвинувачених у спробі розкрасти майже 5 млн гривень коштів Укрзалізниці під час закупівлі ПЛР-тестів. Обвинувальний акт стосовно них направлено до суду. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу САП.
1 травня 2024 року прокурор САП скерував до суду обвинувальний акт стосовно 4 колишніх службових осіб однієї з Філій Укрзалізниці та 3 представників комерційної структури, обвинувачених у замаху на заволодіння грошовими коштами у розмірі майже 5 млн гривень під час закупівлі ПЛР-тестів
Як повідомляється, у 2020 році службові особи Укрзалізниці розробили схему заволодіння коштами під час закупівлі послуг з проведення ПЛР-тестування на COVID-19. За даними слідства, вони штучно завищили очікувану ціну закупівлі однієї одиниці на понад 400 гривень порівняно з ринковою та забезпечили перемогу в процедурі закупівлі заздалегідь підібраного співучасниками суб'єкта господарювання.
Усього співучасники планували заволодіти майже 5 млн гривень коштів, однак через не проходження внутрішньої процедури погодження, договір не було укладено.
В САП повідомили, що ще двоє підозрюваних у цій справі переховуються від слідства, щодо них здійснювалось спеціальне досудове розслідування. Ще одного підозрюваного екстрадовано зі Словаччини.
Кваліфікація дій осіб: ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України.
Розкрадання 5 млн грн на закупівлі ПЛР-тестів для Укрзалізниці: суд арештував екстрадованого підозрюваного14.08.23, 10:28 • 793383 перегляди