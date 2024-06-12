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Викрадали до тонни пального за раз: на Полтавщині викрито працівників "Укрзалізниці"

Викрадали до тонни пального за раз: на Полтавщині викрито працівників "Укрзалізниці"

Київ • УНН

 • 13407 перегляди

Працівників регіональної філії "Укрзалізниці" в Полтавській області, серед яких складач поїздів, машиністи та помічники машиністів, викрито на розкраданні дизельного палива на суму 500 000 гривень з локомотивів за ретельно продуманою схемою.

В Полтавській області викрито працівників однієї з регіональних філій "Укрзалізниці", які викрали пальне з локомотивів на пів мільйона гривень.  Серед фігурантів - складач потягів, машиністи та помічники машиніста. Про це повідомила пресслужба Нацполіції, передає УНН.

Як повідомляється, складач потягів, машиніст та його помічник розробили покрокову схему з  викрадення дизельного пального з локомотивів. До оборудки залучили ще декількох своїх колег. 

Правоохоронці з’ясували, що порушники зливали пальне на території залізничної станції неподалік міста Кременчук. Вони дотримувались посилених заходів конспірації - використовували радіостанції, спілкувалися виключно через месенджери та виставляли на маршрутах так званих "фішкарів", які мали спостерігати за тим, аби ніхто не помітив протиправні дії.

За раз учасники групи могли викрасти з локомотивів до однієї тонни пального. Надалі вони вивозили його на автомобілі до місць зберігання - гаражів та підсобних приміщень, які належали фігурантам. У подальшому збували викрадене пальне на території Кременчуцького району Полтавської області.

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Трьох фігурантів затримали безпосередньо під час зливу пального з локомотива. 

Також правоохоронці провели 22 обшуки в службових приміщеннях, за місцями мешкання, гаражах та в автомобілях фігурантів. Вилучили 1,5 тонни пального, маршрути руху потягів, банківські картки, мобільні телефони, засоби для викрадення пального, автомобіль, на якому перевозили викрадене та "чорнові" записи.

Правоохоронці задокументували 21 факт викрадення палива. Сума завданих АТ "Укрзалізниця" збитків сягає 500 000 гривень

- вказали в Нацполіції.

П’ятьом учасникам оборудки поліцейські повідомили про підозру за ч. 4 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

На даний час трьом підозрюваним суд обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із правом внесення понад 242 000 гривень застави кожному. Стосовно ще двох - триває розгляд клопотань. Проводяться подальші заходи для встановлення повного кола причетних до злочинної діяльності осіб для притягнення їх до відповідальності. 

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Тетяна Краєвська

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