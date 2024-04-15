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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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gosudarstvennaya-pogranichnaya-sluzhba-ukrainiГосударственная пограничная служба Украины
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С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

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12 апреля 2024, 07:59  •  194741 просмотра

Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

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12 апреля 2024, 06:58  •  194711 просмотра

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Пограничники задержали группу лиц, которая пыталась переправить сигареты в Польшу с помощью дрона

Поздравили с Днем РЭБ: украинские хакеры взломали сайты предприятий, работающих на российский ВПК

Украинские хакеры взломали веб-сайты и серверы 15 российских компаний, которые являются партнерами "Ремдизеля", производящего бронемашины "Ахмат" для России.

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Поздравили с Днем РЭБ: украинские хакеры взломали сайты предприятий, работающих на российский ВПК

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Каждая жизнь важна: в Калуше из канализационного колодца вытащили утят

Российские оккупанты ударили по Харьковщине из зенитных комплексов С-300: что известно

Российские оккупанты обстреляли Чугуевский район Харьковской области зенитно-ракетными комплексами С-300, запущенными из белгородской области россии, что привело к разрушениям и возможным человеческим жертвам.

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Российские оккупанты ударили по Харьковщине из зенитных комплексов С-300: что известно

Минздрав внедряет инновационные подходы для противодействия ВИЧ-инфекции

В Украине расширяют услуги по профилактике и лечению ВИЧ: Минздрав улучшает возможности для самотестирования и делает более доступными услуги для людей, живущих с ВИЧ. Инновационный проект будет доступен в 268 учреждениях здравоохранения в 16 областях.

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Минздрав внедряет инновационные подходы для противодействия ВИЧ-инфекции

На Закарпатье разоблачили еще одну схему выезда за границу для уклонистов в селе Симер

Двое мужчин были задержаны за организацию незаконного пересечения границы из Украины в Словакию за 11 000 долларов США, а на потенциальных нарушителей границы были составлены административные протоколы.

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На Закарпатье разоблачили еще одну схему выезда за границу для уклонистов в селе Симер

Украинское Дунайское пароходство получило рекордную прибыль в 2023-м

В 2023 году Украинское Дунайское пароходство получило рекордную чистую прибыль в размере 719 млн грн, а общая сумма дивидендов составила 215,6 млн грн.

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Украинское Дунайское пароходство получило рекордную прибыль в 2023-м

"Мини-ТЭЦ" для 32 городов: в Украине разворачивают сеть малой и средней когенерации

Украина вместе с партнерами разворачивает сеть малых и средних когенерационных установок в 32 городах, чтобы обеспечить стабильное тепло- и электроснабжение для более 1 миллиона жителей и 1 000 социальных объектов, повышая устойчивость к перебоям в поставках электроэнергии.

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"Мини-ТЭЦ" для 32 городов: в Украине разворачивают сеть малой и средней когенерации

Оккупанты обстреливают Харьковскую область с белгородщины - Воздушные силы

российская армия обстреливает Харьковскую область Украины с территории белгородской области, сообщают в Воздушных силах.

Война •   •  10842 просмотра
Оккупанты обстреливают Харьковскую область с белгородщины - Воздушные силы

Зеленский назначил Точицкого заместителем главы Офиса президента

Президент Владимир Зеленский назначил Николая Точицкого заместителем руководителя Офиса Президента Украины.

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Зеленский назначил Точицкого заместителем главы Офиса президента