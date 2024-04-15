Пограничники задержали группу лиц, которая пыталась переправить сигареты в Польшу с помощью дрона

Пограничники на Волыни задержали группу лиц, которая пыталась переправить сигареты в Польшу с помощью дрона. Сигареты были изъяты и переданы Бюро экономической безопасности, а на правонарушителей составили протоколы. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины, передает УНН.

Детали

Пограничники на Волыни предотвратили попытку незаконного перемещения табачных изделий через украинско-польскую границу. После обнаружения трех человек в лесном массиве те прибегли к бегству, однако тщетно. На месте происшествия пограничники обнаружили БпЛА, комплектующие для его запуска, 360 пачек табачных изделий и легковой автомобиль, которые передали детективам БЭБ - сообщили в ГПСУ.

Отмечается, что на правонарушителей составили документы по ст. 202 (Нарушение пограничного режима, режима в пунктах пропуска через государственную границу Украины или режимных правил в контрольных пунктах въезда - выезда) и ст. 185-10 (Злостное неповиновение законному распоряжению или требованию военнослужащего или работника Государственной пограничной службы Украины или члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы) КУоАП. Следственные действия продолжаются.

Напомним,

На Закарпатье задержали организаторов нелегального трансфера. За 11 000 долларов двум мужчинам пообещали помочь с пересечением границы в Словакию вне официального пункта пропуска. Впрочем, взамен нарушители границы получили админпротоколы, а их "туроператорам" грозит уголовная ответственность.