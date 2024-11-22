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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пограничники на Львовщине обнаружили у уроженца Буковины коллекционные монеты

Пограничники на Львовщине обнаружили у уроженца Буковины коллекционные монеты

Киев  •  УНН

 • 5304 просмотра

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В пункте пропуска «Краковец» пограничники нашли коллекционные олимпийские монеты в автомобиле 32-летнего мужчины. Владелец пытался провезти их через «зеленый коридор», утверждая, что это передача из Германии.

В пункте пропуска «Краковец», на Львовщине, правоохранители обнаружили в автомобиле 32-летнего уроженца Буковины 109 коллекционных монет. Об этом в Facebook сообщили в Западном региональном управлении ГПСУ, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что во время осмотра автомобиля пограничники обнаружили в багажном отделении картонный ящик, в котором были 109 монет Олимпийских игр разных лет.

Для прохождения контроля мужчина выбрал полосу «зеленый коридор». По словам гражданина, пакет является передачей, которую он получил в Германии и должен был отдать в Черновцах,

- говорится в сообщении.
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Монеты изъяли работники таможни и составили протокол о нарушении таможенных правил.

Пограничники на Закарпатье предотвратили вывоз из Украины старинной скрипки24 сент. 2024, 22:32 • 19552 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

КультураКриминал и ЧП
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