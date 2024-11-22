Пограничники на Львовщине обнаружили у уроженца Буковины коллекционные монеты

В пункте пропуска «Краковец», на Львовщине, правоохранители обнаружили в автомобиле 32-летнего уроженца Буковины 109 коллекционных монет. Об этом в Facebook сообщили в Западном региональном управлении ГПСУ, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что во время осмотра автомобиля пограничники обнаружили в багажном отделении картонный ящик, в котором были 109 монет Олимпийских игр разных лет.

Для прохождения контроля мужчина выбрал полосу «зеленый коридор». По словам гражданина, пакет является передачей, которую он получил в Германии и должен был отдать в Черновцах,