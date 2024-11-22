Пограничники на Львовщине обнаружили у уроженца Буковины коллекционные монеты
Киев • УНН
В пункте пропуска «Краковец» пограничники нашли коллекционные олимпийские монеты в автомобиле 32-летнего мужчины. Владелец пытался провезти их через «зеленый коридор», утверждая, что это передача из Германии.
В пункте пропуска «Краковец», на Львовщине, правоохранители обнаружили в автомобиле 32-летнего уроженца Буковины 109 коллекционных монет. Об этом в Facebook сообщили в Западном региональном управлении ГПСУ, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что во время осмотра автомобиля пограничники обнаружили в багажном отделении картонный ящик, в котором были 109 монет Олимпийских игр разных лет.
Для прохождения контроля мужчина выбрал полосу «зеленый коридор». По словам гражданина, пакет является передачей, которую он получил в Германии и должен был отдать в Черновцах,
Монеты изъяли работники таможни и составили протокол о нарушении таможенных правил.
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