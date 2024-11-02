Погода в Украине: где сегодня теплее всего и чего ждать на выходных
Киев • УНН
В Украине установилась сухая погода с переменной облачностью, температура от +8°C до +19°C в зависимости от региона. На выходных ожидается похолодание, но осадки маловероятны.
Сегодня в Украине тепло и сухо по всей Украине. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.
Детали
Сегодня украинцев ожидает приятная осенняя погода - переменная облачность без осадков. Температура воздуха остается комфортной однако снижение ожидается уже на выходных.
- Киев: +8..+10°C переменная облачность без осадков
- Львов: +8..+10°C переменная облачность сухо
- Днепр: +13..+15°C переменная облачность сухо
- Одесса: +16..+18°C переменная облачность без осадков
- Харьков: +11..+13°C переменная облачность без осадков
- Донецк: +13..+15°C переменная облачность сухо
- Луганск: +11..+13°C переменная облачность без осадков
- Симферополь: +17..+19°C переменная облачность без осадков
- Бахмут: +13..+15°C переменная облачность без осадков
- Мелитополь: +17..+19°C сухо и солнечно
Средняя дневная температура составит +11..+13°C. Выходные принесут некоторое похолодание однако осадки остаются маловероятными.
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