Погода в Украине: где сегодня теплее всего и чего ждать на выходных

Сегодня в Украине тепло и сухо по всей Украине. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.

Детали

Сегодня украинцев ожидает приятная осенняя погода - переменная облачность без осадков. Температура воздуха остается комфортной однако снижение ожидается уже на выходных.

- Киев: +8..+10°C переменная облачность без осадков

- Львов: +8..+10°C переменная облачность сухо

- Днепр: +13..+15°C переменная облачность сухо

- Одесса: +16..+18°C переменная облачность без осадков

- Харьков: +11..+13°C переменная облачность без осадков

- Донецк: +13..+15°C переменная облачность сухо

- Луганск: +11..+13°C переменная облачность без осадков

- Симферополь: +17..+19°C переменная облачность без осадков

- Бахмут: +13..+15°C переменная облачность без осадков

- Мелитополь: +17..+19°C сухо и солнечно

Средняя дневная температура составит +11..+13°C. Выходные принесут некоторое похолодание однако осадки остаются маловероятными.

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