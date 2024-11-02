Аномальная погода на Киевщине: реки остаются маловодными несмотря на обильные дожди

В октябре на Киевщине было теплее нормы на 1,1-2,3 °C, а дожди в начале месяца принесли 60-110% осадков, в бассейне реки Рось - 168%. Несмотря на это, уровень воды оставался низким, на большинстве рек - 7-17% от нормы. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН .

Детали

Октябрь 2024 года на Киевщине отличился аномально теплой погодой: средняя температура была на 1,1-2,3 °C выше нормы. Хотя осадки в основном выпали в начале месяца и составили 60-110% от нормы, в частности в бассейне реки Рось количество дождей достигло 168% от нормы, уровень воды на реках вырос лишь незначительно.

Несмотря на дожди, большинство рек Киевской области оставались маловодными, их водность составляла лишь 7-17% от обычного уровня. Так, на реке Тетерев средний месячный расход воды был ниже экологической нормы, что указывает на серьезное уменьшение водных ресурсов.

На реке Рось, ситуация с водностью также вызывает беспокойство: в верховье она составляла 68% от нормы, в среднем течении, возле гидропоста Фесюры, - 30%, а в нижнем течении, возле Корсунь-Шевченковского, - лишь 11% от нормы.

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