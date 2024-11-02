Аномальная погода на Киевщине: реки остаются маловодными несмотря на обильные дожди

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Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"
15:57 • 56644 просмотра

Направьте на производство оружия: украинцы просят Зеленского отменить выплату "военной тысячи"

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Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи
14:26 • 83118 просмотра

Бесплатные спортивно-оздоровительные занятия в Броварах: как город поддерживает военных и их семьи

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»
13:11 • 97197 просмотра

Оснований для введения графиков отключений для населения нет - «Укрэнерго»

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Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл
31 октября 2024, 17:27 • 122590 просмотра

Новолуние в знаке Скорпиона: что принесет нам новый лунный цикл

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Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы
31 октября 2024, 13:31 • 139932 просмотра

Маты и страх: действующие и бывшие сотрудники рассказали о стиле управления "мамы АРМА" Думы

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Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн
31 октября 2024, 13:19 • 139543 просмотра

Броварской горсовет увеличил финансирование программы развития физкультуры и спорта на 1,5 млн грн

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В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт
31 октября 2024, 11:11 • 138227 просмотра

В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт

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В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ
31 октября 2024, 10:01 • 178025 просмотра

В деле НАБУ против экс-министра Сольского "потерялся" ключевой документ

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Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия
30 октября 2024, 16:14 • 131726 просмотра

Мост через Лыбидь в Киеве: новые ограничения для транспорта и противоаварийные мероприятия

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Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины
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Международные гранты и поддержка малого бизнеса: возможности для предпринимателей в малых городах Украины

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Аномальная погода на Киевщине: реки остаются маловодными несмотря на обильные дожди

Аномальная погода на Киевщине: реки остаются маловодными несмотря на обильные дожди

Киев  •  УНН

01:34 • 469 просмотра

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В октябре температура на Киевщине превысила норму на 1,1-2,3°C, а осадки достигли 60-110% нормы. Несмотря на значительные дожди, уровень воды в реках критически низкий - всего 7-17% от нормы.

В октябре на Киевщине было теплее нормы на 1,1-2,3 °C, а дожди в начале месяца принесли 60-110% осадков, в бассейне реки Рось - 168%. Несмотря на это, уровень воды оставался низким, на большинстве рек - 7-17% от нормы. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН .

Детали

Октябрь 2024 года на Киевщине отличился аномально теплой погодой: средняя температура была на 1,1-2,3 °C выше нормы. Хотя осадки в основном выпали в начале месяца и составили 60-110% от нормы, в частности в бассейне реки Рось количество дождей достигло 168% от нормы, уровень воды на реках вырос лишь незначительно.

Несмотря на дожди, большинство рек Киевской области оставались маловодными, их водность составляла лишь 7-17% от обычного уровня. Так, на реке Тетерев средний месячный расход воды был ниже экологической нормы, что указывает на серьезное уменьшение водных ресурсов.

На реке Рось, ситуация с водностью также вызывает беспокойство: в верховье она составляла 68% от нормы, в среднем течении, возле гидропоста Фесюры, - 30%, а в нижнем течении, возле Корсунь-Шевченковского, - лишь 11% от нормы.

На более 500 тыс. грн: на Прикарпатье коммунальное предприятие устроило свалку отходов возле реки12 октября 2024, 00:27 • 35948 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Киевская область
kievКиев