Погиб 21-летний парень, 5 человек ранены: правоохранители фиксируют последствия ракетного удара по Кривому Рогу
Киев • УНН
В результате ракетного удара по Кривому Рогу погиб 21-летний парень, 5 человек ранены. Повреждены инфраструктурные объекты, культовое сооружение, АЗС и 12 многоэтажек.
Один человек погиб, еще пятеро получили ранения. Полиция документирует последствия ракетных ударов по Днепропетровской области. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал Национальной полиции Украины.
Детали
В субботу, 22 февраля в 22:25 армия врага атаковала ракетами гражданскую инфраструктуру г. Кривой Рог.
В результате атаки погиб 21-летний парень. Травмы получили еще четверо женщин и мужчина
В Национальной полиции Украины также сообщили о пожаре, разрушениях и повреждениях, которые понесли инфраструктурный объект, культовое сооружение, социальное учреждение, АЗС. Повреждены шесть легковых автомобилей. В 12 многоэтажных домах выбиты окна.
"Полиция продолжает работу на местах вражеских ударов. Продолжается документирование военного преступления рф", - добавили правоохранители.
Напомним
Ночью 23 февраля российские войска атаковали Запорожье, в результате чего возник пожар в частном секторе. Пострадала 53-летняя женщина, также повреждены окна в многоэтажках.
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