Загинув 21-річний хлопець, 5 осіб поранено: правоохоронці фіксують наслідки ракетного удару по Кривому Рогу
Київ • УНН
Внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу загинув 21-річний хлопець, 5 осіб поранено. Пошкоджено інфраструктурні об'єкти, культову споруду, АЗС та 12 багатоповерхівок.
Одна людина загинула, ще пʼятеро отримали поранення. Поліція документує наслідки ракетних ударів по Дніпропетровщині. Про це інформує УНН із посиланням на Telegram-канал Національної поліції України.
Деталі
В суботу, 22 лютого о 22:25 армія ворога атакувала ракетами цивільну інфраструктуру м. Кривий Ріг.
Внаслідок атаки загинув 21-річний хлопець. Травми отримали ще четверо жінок та чоловік
В Національної поліції України також повідомили про пожежу, руйнування та пошкодження, яких зазнали інфраструктурний об’єкт, культова споруда, соціальний заклад, АЗС. Понівечено шість легкових автомобілів. У 12 багатоповерхових будинках вибито вікна.
"Поліція продовжує роботу на місцях ворожих ударів. Триває документування воєнного злочину рф", - додали правоохоронці.
Нагадаємо
Вночі 23 лютого російські війська атакували Запоріжжя, внаслідок чого виникла пожежа у приватному секторі. Постраждала 53-річна жінка, також пошкоджено вікна у багатоповерхівках.
росія обстріляла Сумщину: 241 вибух та 4 поранених22.02.25, 23:39 • 38992 перегляди