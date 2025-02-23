Загинув 21-річний хлопець, 5 осіб поранено: правоохоронці фіксують наслідки ракетного удару по Кривому Рогу

Одна людина загинула, ще пʼятеро отримали поранення. Поліція документує наслідки ракетних ударів по Дніпропетровщині. Про це інформує УНН із посиланням на Telegram-канал Національної поліції України.

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В суботу, 22 лютого о 22:25 армія ворога атакувала ракетами цивільну інфраструктуру м. Кривий Ріг.

Внаслідок атаки загинув 21-річний хлопець. Травми отримали ще четверо жінок та чоловік - йдеться у дописі правоохоронців.

В Національної поліції України також повідомили про пожежу, руйнування та пошкодження, яких зазнали інфраструктурний об’єкт, культова споруда, соціальний заклад, АЗС. Понівечено шість легкових автомобілів. У 12 багатоповерхових будинках вибито вікна.

"Поліція продовжує роботу на місцях ворожих ударів. Триває документування воєнного злочину рф", - додали правоохоронці.

Нагадаємо

Вночі 23 лютого російські війська атакували Запоріжжя, внаслідок чого виникла пожежа у приватному секторі. Постраждала 53-річна жінка, також пошкоджено вікна у багатоповерхівках.

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