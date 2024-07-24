В деле о подтоплении тоннелей столичного метро проведен ряд экспертиз, и одна из них показала, что причиной разрушения тоннеля является ненадлежащая эксплуатация, а не некачественное строительство, сообщили в Киевской городской прокуратуре в Facebook в среду, пишет УНН.

Прокуратура имеет результаты экспертизы, которые опровергают заявления КП "Киевский метрополитен" о якобы некачественном строительстве тоннелей между затопленными станциями - сообщили в прокуратуре.

Как указано, в рамках досудебного расследования, которым устанавливаются причины подтопления тоннелей между станциями метро "Демеевская" - "Лыбедская", стороной обвинения проведен ряд необходимых экспертиз.

По результатам комиссионной строительно-технической экспертизы сделаны выводы о том, что технической причиной разрушения тоннеля метро стала его ненадлежащая эксплуатация. Проведенной экспертизой исследовано качество строительства тоннеля, нарушений и каких-либо отклонений, которые привели к разгерметизации данного тоннеля, не установлено - отметили в прокуратуре.

Однако, по данным прокуратуры, установлено, что "мероприятия по устранению попадания воды в тоннель выполнялись в период с марта 2011 года по декабрь 2023 года без привлечения специалистов научно-исследовательских институтов, метростроя, проектных и другие организаций или отдельных специалистов, которые бы установили причины повреждений и дали рекомендации по их устранению".

"Информируем, что должностные лица КП "Киевский метрополитен" не предоставляли результатов никаких экспертиз, или других документов, на которых основываются их заявления о некачественных проектных решениях при строительстве тоннеля между станциями метро и якобы выявленные отклонения от проектных решений при строительстве тоннеля, что якобы и привело к подтоплению", - отметили в прокуратуре.

В ведомстве обратили внимание на то, что "в сообщении КП "Киевский метрополитен" сказано, что "результаты проведенных исследований в настоящее время дооформляются", в то же время в январе 2024 года в КГГА заявили, что получили первые предварительные выводы от Научно-исследовательского судебно-экспертного учреждения".

"Однако даже на запросы следствия должностными лицами КП "Киевский метрополитен" и КГГА указанные выводы не предоставлены в орган досудебного расследования", - сообщили в прокуратуре.

Напомним

23 июля в прокуратуре сообщили, что по делу о подтоплении тоннелей между станциями "Демеевская" и "Лыбедская" в метро Киева должностным лицам метрополитена сообщено о подозрении в служебной халатности.

В КГГА отреагировали на получение подозрений должностными лицами метро из-за подтопления тоннеля, в заявлении утверждая, что "во время строительства была некачественно сооружена конструкция тоннеля этого участка", а "основные обвинения заключаются в якобы ненадлежащем содержании и обслуживании тоннеля, а также его эксплуатации".