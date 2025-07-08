Подростки с пневматами напали на незнакомца в парке в Одессе, двое получили подозрение - полиция

Двое подростков получили уведомление о подозрении в нападении с пневматическими пистолетами на незнакомца в парке в Одессе, пишет УНН со ссылкой на ГУНП в Одесской области.

Детали

Инцидент произошел в конце июня днем. По данным следствия, "трое подростков, двое из которых были с пневматическими пистолетами, целенаправленно пришли в парк, чтобы найти бездомного и поиздеваться над ним".

"В одном из закоулков они встретили мужчину, который, по их мнению, им подходил, и стали словесно оскорблять незнакомца. 30-летний местный житель ушел, а подростки начали стрелять в него из пистолетов. Тот, кто был без оружия, сбил потерпевшего с ног и избил руками и ногами", - рассказали в полиции.

Правонарушители сбежали, когда вмешались прохожие. Люди вызвали полицию и "скорую". Пострадавшего с побоями, многочисленными пулевыми ранениями конечностей и плеча доставили в больницу, где ему была оказана медицинская помощь.

Полицейские в тот же день разыскали двух правонарушителей 14 и 16 лет. Пневматические пистолеты, которые, по словам ребят, они приобрели через интернет, следователи изъяли как вещественные доказательства.

Как указано, правоохранители собрали достаточную доказательную базу и сообщили фигурантам о подозрении в хулиганстве. "Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. Принимаются меры по установлению местонахождения третьего правонарушителя", - рассказали в полиции.

Степень тяжести полученных потерпевшим телесных повреждений будут устанавливать судебно-медицинские эксперты. Следствие продолжается. Все обстоятельства устанавливаются.

Согласно санкции ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины, это преступление наказывается лишением свободы на срок до семи лет.

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