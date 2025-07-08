Підлітки з пневматами напали на незнайомця в парку в Одесі, двоє отримали підозру - поліція

Двоє підлітків отримали повідомлення про підозру за напад із пневматичними пістолетами на незнайомця в парку в Одесі, пише УНН з посиланням на ГУНП в Одеській області.

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Інцидент стався наприкінці червня вдень. За даними слідства, "троє підлітків, двоє з яких були із пневматичними пістолетами, цілеспрямовано прийшли в парк, щоб знайти безхатька і познущатися з нього".

"В одному із закутків вони зустріли чоловіка, який, на їхню думку, їм підходив, і стали словесно ображати незнайомця. 30-річний місцевий житель пішов геть, а підлітки почали стріляти в нього з пістолетів. Той, що був без зброї, збив потерпілого з ніг та побив руками й ногами", - розповіли у поліції.

Правопорушники втекли, коли втрутилися перехожі. Люди викликали поліцію та "швидку". Потерпілого з побоями, численними кульовими пораненнями кінцівок та плеча доставили до лікарні, де йому була надана медична допомога.

Поліцейські того ж дня розшукали двох правопорушників 14 та 16 років. Пневматичні пістолети, які, зі слів хлопців, вони придбали через інтернет, слідчі вилучили як речові докази.

Як вказано, правоохоронці зібрали достатню доказову базу та повідомили фігурантам про підозру в хуліганстві. "Суд обрав підозрюваним запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Вживаються заходи щодо встановлення місцезнаходження третього правопорушника", - розповіли у поліції.

Ступінь тяжкості отриманих потерпілим тілесних ушкоджень будуть встановлювати судово-медичні експерти. Слідство триває. Всі обставини встановлюються.

Згідно з санкцією ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України, цей злочин карається позбавленням волі на строк до семи років.

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