В Киевской области до сих пор продолжается ликвидация пожара на промышленном предприятии, возникшего в результате. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление ГСЧС.

Детали

На Киевщине продолжается ликвидация пожара на промышленном предприятии, возникшего в результате вооруженной агрессии России. На месте работают 226 человек личного состава, 91 единица техники и четыре пожарных поезда - говорится в заявлении ГСЧС.

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Напомним,

Председатель Киевской ОГА Руслан Кравченко заявил, что ликвидации пожара, возникшего в результате утренней атаки, привлечены пожарно-спасательные подразделения Киевской области, города Киева, Укрзализныци и государственного предприятия «Борисполь»