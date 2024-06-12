Майже сотня одиниць техніки і 4 пожежі потяги: на Київщині триває ліквідація пожежі через ранкову атаку рф
Київ • УНН
Пожежу на промисловому підприємстві в Київській області, спричинену ранковим обстрілом рф, продовжують гасити 226 чоловік особового складу, 91 одиниця техніки та чотири пожежні потяги.
На Київщині досі триває ліквідація пожежі на промисловому підприємстві, що виникла внаслідок. Про це пише УНН з посиланням на заяву ДСНС.
Деталі
На Київщині триває ліквідація пожежі на промисловому підприємстві, що виникла внаслідок збройної агресії росії. На місці працюють 226 чоловік особового складу, 91 одиниця техніки та чотири пожежні потяги
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Голова Київської ОВА Руслан Кравченко заявив, що ліквідації пожежі, яка виникла внаслідок ранкової атаки, залучено пожежно-рятувальні підрозділи Київської області, міста Києва, Укрзалізниці та державного підприємства "Бориспіль"