Ворог атакував Україну ракетами з касетною бойовою частиною: що відомо

У Київській області в місцях збиття ворожих ракет та безпілотників були виявлені касетні суббоєприпаси. Про це повідомляє Національна поліція України, пише УНН.

Вранці, 12 червня, у ході документування воєнних злочинів рф правоохоронці виявили на території області фрагменти небезпечних касетних суббоєприпасів. Вибухонебезпечні предмети становлять загрозу життю і здоровʼю людини та можуть здетонувати від найменшого руху - йдеться у повідомленні Нацполіції.

Поліцейські радять утриматись від відвідування місць поблизу обстрілу та негайно інформувати профільні служби у разі виявлення підозрілих предметів: категорично забороняється торкатися предмета та пересувати його.

Водночас видання Defence Express пише, що, ймовірно, касетною бойовою частиною були споряджені ракети Х-101.

Як зазначає Defence Express, збиття ракети з касетною бойовою частиною не означає те, що ці субелементи детонують у повітрі. Саме тому район падіння таких ракет буде захаращений небезпечними касетними суббоєприпасами.

Вони виглядають, як металеві кулі або усічені циліндри з приблизним розміром близько 10 см у діаметрі. Мова йде про уламкові боєприпаси, які призначені для ураження легкої техніки на відкритих майданчиках, а також ефективні проти живої сили.

Більше того, зазвичай у таких боєприпасах може бути система автоматичного підриву за таймером, який спрацьовує через певний час. І лише у кіно на бомбах є циферблати, тому детонувати вони можуть у будь-який момент.

Додатково

Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін раніше розповів, що росіяни здійснили певну модернізацію ракет Х-101, що вони стали більш важкою ціллю для української ППО.

"На окремих уламках ідентифікуємо маркування з датою виробництва у 3-4 кварталі 2023 року. Наприклад є клапан від паливної системи виготовлений у вересні 2023 року і низка подібних маркувань на елементах з рульових механізмів. Зважаючи на такий довгий період поки цей тип ракет не використовувався і все свіже виробництво в крайніх об’єктах, то очевидно ворог їх виготовляв і накопичував для конкретних бойових завдань.

Також доповненням використання Х-101 стали постановники пасивних завад, відстрілювання дипольних відбивачів. Ця дія спрямована на зниження ефективності української протиповітряної оборони", - зазначив Рувін.