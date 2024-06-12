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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Враг атаковал Украину ракетами с кассетной боевой частью: что известно

Враг атаковал Украину ракетами с кассетной боевой частью: что известно

Киев  •  УНН

12 июня 2024, 15:02  •  11743 просмотра

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В Киевской области нашли фрагменты опасных кассетных суббоеприпасов от российских ракет и беспилотников, которые представляют угрозу для жизни и здоровья людей.

В Киевской области в местах сбития вражеских ракет и беспилотников были обнаружены кассетные суббоеприпасы. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, пишет УНН.

Утром, 12 июня, в ходе документирования военных преступлений рф правоохранители обнаружили на территории области фрагменты опасных кассетных суббоеприпасов. Взрывоопасные предметы представляют угрозу жизни и здоровью человека и могут сдетонировать от малейшего движения 

- говорится в сообщении Нацполиции.

Полицейские советуют воздержаться от посещения мест вблизи обстрела и немедленно информировать профильные службы в случае обнаружения подозрительных предметов: категорически запрещается касаться предмета и передвигать его.

В то же время издание Defence Express пишет, что, вероятно, кассетной боевой частью были снаряжены ракеты Х-101.

Как отмечает Defence Express, сбивание ракеты с кассетной боевой частью не означает, что эти субэлементы детонируют в воздухе. Именно поэтому район падения таких ракет будет загроможден опасными кассетными суббоеприпасами.

Они выглядят, как металлические пули или усеченные цилиндры с приблизительным размером около 10 см в диаметре. Речь идет об осколочных боеприпасах, которые предназначены для поражения легкой техники на открытых площадках, а также эффективны против живой силы.

Более того, обычно в таких боеприпасах может быть система автоматического подрыва по таймеру, который срабатывает через определенное время. И только в кино на бомбах есть циферблаты, поэтому детонировать они могут в любой момент.

Дополнительно

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин ранее рассказал, что россияне осуществили определенную модернизацию ракет Х-101, что они стали более тяжелой целью для украинской ПВО.

"На отдельных обломках идентифицируем маркировку с датой производства в 3-4 квартале 2023 года. Например, есть клапан от топливной системы изготовлен в сентябре 2023 года и ряд подобных маркировок на элементах из рулевых механизмов. Учитывая такой долгий период пока этот тип ракет не использовался и все свежее производство в крайних объектах, то очевидно враг их изготавливал и накапливал для конкретных боевых задач.

Также дополнением использования Х-101 стали постановщики пассивных помех, отстрел дипольных отражателей. Это действие направлено на снижение эффективности украинской противовоздушной обороны", - отметил Рувин.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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