Враг атаковал Украину ракетами с кассетной боевой частью: что известно

В Киевской области в местах сбития вражеских ракет и беспилотников были обнаружены кассетные суббоеприпасы. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, пишет УНН.

Утром, 12 июня, в ходе документирования военных преступлений рф правоохранители обнаружили на территории области фрагменты опасных кассетных суббоеприпасов. Взрывоопасные предметы представляют угрозу жизни и здоровью человека и могут сдетонировать от малейшего движения - говорится в сообщении Нацполиции.

Полицейские советуют воздержаться от посещения мест вблизи обстрела и немедленно информировать профильные службы в случае обнаружения подозрительных предметов: категорически запрещается касаться предмета и передвигать его.

В то же время издание Defence Express пишет, что, вероятно, кассетной боевой частью были снаряжены ракеты Х-101.

Как отмечает Defence Express, сбивание ракеты с кассетной боевой частью не означает, что эти субэлементы детонируют в воздухе. Именно поэтому район падения таких ракет будет загроможден опасными кассетными суббоеприпасами.

Они выглядят, как металлические пули или усеченные цилиндры с приблизительным размером около 10 см в диаметре. Речь идет об осколочных боеприпасах, которые предназначены для поражения легкой техники на открытых площадках, а также эффективны против живой силы.

Более того, обычно в таких боеприпасах может быть система автоматического подрыва по таймеру, который срабатывает через определенное время. И только в кино на бомбах есть циферблаты, поэтому детонировать они могут в любой момент.

Дополнительно

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин ранее рассказал, что россияне осуществили определенную модернизацию ракет Х-101, что они стали более тяжелой целью для украинской ПВО.

"На отдельных обломках идентифицируем маркировку с датой производства в 3-4 квартале 2023 года. Например, есть клапан от топливной системы изготовлен в сентябре 2023 года и ряд подобных маркировок на элементах из рулевых механизмов. Учитывая такой долгий период пока этот тип ракет не использовался и все свежее производство в крайних объектах, то очевидно враг их изготавливал и накапливал для конкретных боевых задач.

Также дополнением использования Х-101 стали постановщики пассивных помех, отстрел дипольных отражателей. Это действие направлено на снижение эффективности украинской противовоздушной обороны", - отметил Рувин.