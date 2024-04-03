Почти половина общин в Украине не выделяла средства на пополнение библиотечных фондов

47% общин в течение двух лет не выделяли средств на расширение библиотечных фондов. Меньше всего средств выделили общины Черновицкой и Закарпатской областей, об этом сообщил Украинский институт книги, пишет УНН.

Детали

Украинский институт книги провел опрос 1154 территориальных общин, где нет боевых действий, по финансированию закупок для пополнения библиотечных фондов публичных библиотек в 2023 году и планов на 2024 год. По результатам опроса получено 800 ответов:

- Около трети громад (36%) удалось найти средства для финансирования закупок для библиотек в течение обоих лет. Среди них есть Киев. Больше всего таких общин выявлено на Львовщине (58%), а меньше всего - на Буковине (15%).

- Примерно половина общин по всей Украине (47%) в течение двух лет не выделяла средства на пополнение библиотечных фондов. Больше всего таких выявлено в Черновицкой и Закарпатской областях (по 77%), а меньше всего - во Львовской области (20%).

-22% общин осуществили выделили средства в 2023 году, однако решили прекратить эту практику в 2024 году.

- 11% громад запланировали книжные расходы на 2024 год, хотя не делали этого в прошлом году.

Напомним

Украинский институт книги создал интерактивную карту книжных магазинов Украины, чтобы популяризировать чтение и сделать книги более доступными для украинских читателей.

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