Почти 80% Харькова после массированной атаки рф уже зажило - мэрия

В Харькове после массированной атаки рф сейчас уже заживлено почти 80% города. Однако, ситуация с электроснабжением в городе остается сложной, до сих пор применяются графики отключений. Об этом сообщили в понедельник в Харьковском горсовете и Минэнерго, пишет УНН.

Детали

"После массированной вражеской атаки на объекты критической инфраструктуры сейчас уже заживлено почти 80% города Харькова", - отметили в горсовете в соцсетях.

В Минэнерго указывают, что в Харьковской области "в городе Харьков ситуация с электроснабжением остается сложной. Применяются графики почасовых отключений, света нет у 215,8 тысячи потребителей".

По словам Харьковского городского головы Игоря Терехова, графики отключений пока будут оставаться без изменений. Он отметил, что отсутствие света не по графику связано с аварийными отключениями.

Однако энергетикам удалось восстановить питание метрополитена - подземка работает по всем линиям, интервал движения 20 минут.

"Курсирование наземного электротранспорта пока невозможно, но специалисты работают и над этим", - рассказал мэр.

Игорь Терехов напомнил, что в Харькове круглосуточно работает 74 "пункта несокрушимости", где можно зарядить гаджеты, воспользоваться интернетом, выпить горячие напитки. С пятницы их услугами воспользовались около 35 тыс. жителей города.

Также городской голова отметил, что, несмотря на нехватку электроэнергии, город продолжает работать в плановом режиме.

В области, по данным Минэнерго, обесточены 15 тысяч потребителей в 62 населенных пунктах.

Дефицита электроэнергии нет, обесточивание в регионах происходит из-за повреждения инфраструктуры - Укрэнерго