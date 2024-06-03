Почти 400 договоров на 47 миллиардов гривен, 38% товаров уже доставлены в ВСУ: в ГОТ отчитались за полгода работы
Киев • УНН
Почти 400 договоров на 47 миллиардов гривен, 38% товаров уже доставлены в ВСУ: в ГОТ отчитались за полгода работы.
ГП "Государственный оператор тыла" (ГОТ) за 6 месяцев работы заключило 391 договор на более 47 миллиардов гривен. В воинские части уже поставлено 38% от закупленного объема. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГОТ.
Отмечается, что экономия при закупках достигла более 13 миллиардов гривен, что составляет 22% от доведенного до бюджета.
В часности, по направлению вещевого обеспечения заключено 232 договора на сумму 14,8 миллиарда гривен, экономия составила 2,7 миллиарда (15.3%).
В ГОТ отмечают, что удалось привлечь 24 новых поставщика. Сейчас вещевое имущество для ВСУ поставляют 97 компаний.
По направлению горюче-смазочных материалов заключено 82 договора на сумму 11,3 миллиарда гривен, экономия достигла 5,3 миллиарда (31,6%).
"Достижение такого значительного уровня экономии стало возможным благодаря точному установлению ожидаемой стоимости закупок, а также использованию регулирования, позволяющего закупать ГСМ для нужд Сил обороны без НДС", - говорится в сообщении пресс-службы ГОТ.
Что касается поставок продуктов питания, то заключено договоров на сумму 21,2 миллиарда гривен. Средняя стоимость комплекта питания - 113 гривен.
Дополнительно
В каталог продуктов питания, которые поставляются для Вооруженных сил Украины, добавилось около 30 новых позиций. Теперь их в целом 360.
Часть позиций в каталоге были переименованы, чтобы адаптировать их названия к реалиям рынка и повысить требования к качеству. Также из каталога были убраны некоторые позиции, которые почти не заказывались воинскими частями или существенно увеличивали стоимость комплекта.
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