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Майже 400 договорів на 47 мільярдів гривень, 38% товарів уже доставлені до ЗСУ: у ДОТ відзвітували за пів року роботи

Майже 400 договорів на 47 мільярдів гривень, 38% товарів уже доставлені до ЗСУ: у ДОТ відзвітували за пів року роботи

Київ • УНН

 • 44678 перегляди

Майже 400 договорів на 47 мільярдів гривень, 38% товарів уже доставлені до ЗСУ: у ДОТ відзвітували за пів року роботи.

ДП "Державний оператор тилу" за 6 місяців роботи уклало 391 договір на понад 47 мільярдів гривень. До військових частин вже поставлено 38% від закупленого обсягу. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ДОТ.

Зазначається, що економія при закупівлях сягнула понад 13 мільярдів гривень, що становить 22% від доведеного до бюджету.

Так, за напрямом речового забезпечення укладено 232 договори на суму 14,8 мільярда гривень, економія становила 2,7 мільярда (15.3%).

У ДОТ зазначають, що вдалося залучити 24 нових постачальники. Наразі речове майно для ЗСУ постачають 97 компаній.

За напрямом пально-мастильних матеріалів укладено 82 договори на суму 11,3 мільярда гривень, економія сягнула 5,3 мільярда (31,6%).

"Досягнення такого значного рівня економії стало можливим завдяки точному встановленню очікуваної вартості закупівель, а також використанню регулювання, що дозволяє закуповувати ПММ для потреб Сил оборони без ПДВ", - ідеться в повідомленні пресслужби ДОТ.

Щодо постачання продуктів харчування, то укладено договорів на суму 21,2 мільярда гривень. Середня вартість комплекту харчування - 113 гривень.

Додатково

До каталогу продуктів харчування, які постачаються для Збройних сил України, додалося близько 30 нових позицій. Тепер їх загалом 360.

Частина позицій у каталозі були перейменовані, щоб адаптувати їх назви до реалій ринку та підвищити вимоги до якості.  Також з каталогу були прибрані деякі позиції, які майже не замовлялися військовими частинами або суттєво збільшували вартість комплекту.

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