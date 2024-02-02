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Почти 40 деталей беспилотника "Supercam S350" внесены в Единую базу иностранных компонентов российского оружия

Почти 40 деталей беспилотника "Supercam S350" внесены в Единую базу иностранных компонентов российского оружия

Киев  •  УНН

02 февраль 2024, 11:35  •  12763 просмотра

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Почти 40 деталей беспилотника "Supercam S350" внесены в Единую базу иностранных компонентов российского оружия

Единую базу иностранных компонентов российского оружия пополнили почти 40 комплектующих разведывательного беспилотника "Supercam S350". Об этом в своем Telegram-канале сообщило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, пишет УНН.

Среди иностранных комплектующих, благодаря которым рф имеет возможность производить эти разведывательные дроны, - двигатель, система передачи видеоинформации, оптика, аккумулятор.

Как отметили в НАПК, это лишь часть деталей иностранного производства, которые были найдены в ведущем российском разведывательном БПЛА.

"НАПК пополнило Единую базу иностранных компонентов оружия на почти 40 новых компонентов с российского БПЛА "Supercam S350". Украинские военные неоднократно перехватывали этот БПЛА, например, в октябре прошлого года. Он считается в рф гордостью и инновацией среди беспилотных авиационных систем и предназначен для выполнения аэрофотосъемки и видеомониторинга, благодаря встроенной камере и тепловизору", - говорится в сообщении НАПК.

Отдельно подчеркивается, что на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defence Show (WDS), которая состоится 4-8 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии - Эр-Рияде концерн "Калашников" представит модернизированную версию этого БПЛА.

А это свидетельствует, что рф даже не скрывает комплектацию этого беспилотника от  международной аудитории.

Дополнительно

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин ранее рассказал, как россияне пытаются скрыть наличие иностранных комплектующих в "Supercam S350" и других беспилотниках, которые враг использует в Украине.

По его словам, чтобы скрыть маркировку на отдельных компонентах беспилотников и усложнить специалистам работу по установлению страны-производителя, россияне используют механическое или лазерное затирание.

В частности, в образцах БПЛА типа "Shahed 136" имеются механические затирки на чипах систем навигации и управления. Более тонкая работа - лазерные затирки маркировки обнаруживаются экспертами в разведывательных российских беспилотниках "Supercam S350".

"Механическая и лазерная затирка маркировки на микроэлектронике - это два разных метода сокрытия информации о производителе элементов и других характеристик микроэлементов. Выбор метода может зависеть от ряда факторов. При использовании механической затирки осуществляется физическое удаление части или всей маркировки с поверхности элементов. Лазерная затирка более сложная, однако также обеспечивает удаление маркировки.

Такие действия врага направлены на усложнение идентификационной работы по раскрытию важных информационных данных, определение конкретных технических характеристик и установление происхождения оборудования, а также исследования функциональности систем. Целенаправленная работа по сокрытию определенной группы элементов свидетельствует о том, что для врага они критические, имеют стратегическое значение и не могут быть заменены другими ресурсами", - отметил Рувин.

россияне оснащают свои разведывательные дроны трекерами иностранного производства для отслеживания объектов - Рувин29 январь 2024, 12:08 • 22312 просмотров

Захар Подкидышев

Захар Подкидышев

ВойнаТехнологии
ukrainaУкраина
Майже 40 деталей безпілотника "Supercam S350" внесені до Єдиної бази іноземних компонентів російської зброї
Almost 40 parts of the "Supercam S350" drone are included in the Unified Database of Foreign Components of Russian Weapons
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Почти 40 деталей беспилотника "Supercam S350" внесены в Единую базу иностранных компонентов российского оружия

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