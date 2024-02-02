Почти 40 деталей беспилотника "Supercam S350" внесены в Единую базу иностранных компонентов российского оружия.

Единую базу иностранных компонентов российского оружия пополнили почти 40 комплектующих разведывательного беспилотника "Supercam S350". Об этом в своем Telegram-канале сообщило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, пишет УНН.

Среди иностранных комплектующих, благодаря которым рф имеет возможность производить эти разведывательные дроны, - двигатель, система передачи видеоинформации, оптика, аккумулятор.

Как отметили в НАПК, это лишь часть деталей иностранного производства, которые были найдены в ведущем российском разведывательном БПЛА.

"НАПК пополнило Единую базу иностранных компонентов оружия на почти 40 новых компонентов с российского БПЛА "Supercam S350". Украинские военные неоднократно перехватывали этот БПЛА, например, в октябре прошлого года. Он считается в рф гордостью и инновацией среди беспилотных авиационных систем и предназначен для выполнения аэрофотосъемки и видеомониторинга, благодаря встроенной камере и тепловизору", - говорится в сообщении НАПК.

Отдельно подчеркивается, что на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defence Show (WDS), которая состоится 4-8 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии - Эр-Рияде концерн "Калашников" представит модернизированную версию этого БПЛА.

А это свидетельствует, что рф даже не скрывает комплектацию этого беспилотника от международной аудитории.

Дополнительно

Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин ранее рассказал, как россияне пытаются скрыть наличие иностранных комплектующих в "Supercam S350" и других беспилотниках, которые враг использует в Украине.

По его словам, чтобы скрыть маркировку на отдельных компонентах беспилотников и усложнить специалистам работу по установлению страны-производителя, россияне используют механическое или лазерное затирание.

В частности, в образцах БПЛА типа "Shahed 136" имеются механические затирки на чипах систем навигации и управления. Более тонкая работа - лазерные затирки маркировки обнаруживаются экспертами в разведывательных российских беспилотниках "Supercam S350".

"Механическая и лазерная затирка маркировки на микроэлектронике - это два разных метода сокрытия информации о производителе элементов и других характеристик микроэлементов. Выбор метода может зависеть от ряда факторов. При использовании механической затирки осуществляется физическое удаление части или всей маркировки с поверхности элементов. Лазерная затирка более сложная, однако также обеспечивает удаление маркировки.

Такие действия врага направлены на усложнение идентификационной работы по раскрытию важных информационных данных, определение конкретных технических характеристик и установление происхождения оборудования, а также исследования функциональности систем. Целенаправленная работа по сокрытию определенной группы элементов свидетельствует о том, что для врага они критические, имеют стратегическое значение и не могут быть заменены другими ресурсами", - отметил Рувин.

россияне оснащают свои разведывательные дроны трекерами иностранного производства для отслеживания объектов - Рувин