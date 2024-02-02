Почти 40 деталей беспилотника "Supercam S350" внесены в Единую базу иностранных компонентов российского оружия
Киев • УНН
Почти 40 деталей беспилотника "Supercam S350" внесены в Единую базу иностранных компонентов российского оружия
Единую базу иностранных компонентов российского оружия пополнили почти 40 комплектующих разведывательного беспилотника "Supercam S350". Об этом в своем Telegram-канале сообщило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, пишет УНН.
Среди иностранных комплектующих, благодаря которым рф имеет возможность производить эти разведывательные дроны, - двигатель, система передачи видеоинформации, оптика, аккумулятор.
Как отметили в НАПК, это лишь часть деталей иностранного производства, которые были найдены в ведущем российском разведывательном БПЛА.
"НАПК пополнило Единую базу иностранных компонентов оружия на почти 40 новых компонентов с российского БПЛА "Supercam S350". Украинские военные неоднократно перехватывали этот БПЛА, например, в октябре прошлого года. Он считается в рф гордостью и инновацией среди беспилотных авиационных систем и предназначен для выполнения аэрофотосъемки и видеомониторинга, благодаря встроенной камере и тепловизору", - говорится в сообщении НАПК.
Отдельно подчеркивается, что на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defence Show (WDS), которая состоится 4-8 февраля 2024 года в столице Саудовской Аравии - Эр-Рияде концерн "Калашников" представит модернизированную версию этого БПЛА.
А это свидетельствует, что рф даже не скрывает комплектацию этого беспилотника от международной аудитории.
Дополнительно
Директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин ранее рассказал, как россияне пытаются скрыть наличие иностранных комплектующих в "Supercam S350" и других беспилотниках, которые враг использует в Украине.
По его словам, чтобы скрыть маркировку на отдельных компонентах беспилотников и усложнить специалистам работу по установлению страны-производителя, россияне используют механическое или лазерное затирание.
В частности, в образцах БПЛА типа "Shahed 136" имеются механические затирки на чипах систем навигации и управления. Более тонкая работа - лазерные затирки маркировки обнаруживаются экспертами в разведывательных российских беспилотниках "Supercam S350".
"Механическая и лазерная затирка маркировки на микроэлектронике - это два разных метода сокрытия информации о производителе элементов и других характеристик микроэлементов. Выбор метода может зависеть от ряда факторов. При использовании механической затирки осуществляется физическое удаление части или всей маркировки с поверхности элементов. Лазерная затирка более сложная, однако также обеспечивает удаление маркировки.
Такие действия врага направлены на усложнение идентификационной работы по раскрытию важных информационных данных, определение конкретных технических характеристик и установление происхождения оборудования, а также исследования функциональности систем. Целенаправленная работа по сокрытию определенной группы элементов свидетельствует о том, что для врага они критические, имеют стратегическое значение и не могут быть заменены другими ресурсами", - отметил Рувин.
россияне оснащают свои разведывательные дроны трекерами иностранного производства для отслеживания объектов - Рувин29 январь 2024, 12:08 • 22312 просмотров
Почти 40 деталей беспилотника "Supercam S350" внесены в Единую базу иностранных компонентов российского оружия
Почти 40 деталей беспилотника "Supercam S350" внесены в Единую базу иностранных компонентов российского оружия.
Польские фермеры снова планируют блокировать границу с Украиной: что известно
Польские фермеры планируют снова заблокировать границу с Украиной в знак протеста против решения Европейской Комиссии продлить торговые льготы для украинского аграрного экспорта.
"Звуки Украины": ко второй годовщине полномасштабного вторжения рф в Японии проведут иммерсивный концерт
Концерт "The Sound of Ukraine" состоится 23 февраля в Посольстве Канады в Японии ко второй годовщине вторжения россии в Украину с участием украинского композитора Тимура Полянского и скрипача Чие Савады.
Внешнее финансирование будет медленно сокращаться - НБУ
По прогнозам Национального банка Украины, в 2024 году международная финансовая поддержка Украины останется на высоком уровне - около 37 миллиардов долларов США.
Украина вернула еще 4 детей с временно оккупированных территорий
Украина вернула еще 4 детей из оккупированных районов Запорожской и Херсонской областей.
"Не имею в этом никаких сомнений": Кулеба уверен, что решение об использовании замороженных активов рф будет принято в этом году
Украина ожидает, что решение об использовании замороженных российских активов для помощи Украине будет принято в 2024 году.
Отстранен руководитель департамента Минобороны из-за объявления подозрения в уголовном производстве
Руководителя одного из департаментов министерства обороны отстранили от исполнения обязанностей в связи с сообщением о подозрении в уголовном производстве.
Около 20 человек задержаны в ходе расследования секс-торговли в штате Джорджия
Полиция арестовала 19 человек в доме, в штате Джорджия, которых подозревают по делу о секс-торговле.
Сурок Тимка дал прогноз на весну
Сурок предсказал, что весна придет через шесть недель.
Канада и Украина создадут коалицию для возвращения похищенных украинских детей
Дмитрий Кулеба отметил роль Канады в делах возвращения украинских детей, которые были похищены россией, подчеркнув, что "это яркий пример лидерства в защите прав человека".