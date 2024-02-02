Майже 40 деталей безпілотника "Supercam S350" внесені до Єдиної бази іноземних компонентів російської зброї
Київ • УНН
Майже 40 деталей безпілотника "Supercam S350" внесені до Єдиної бази іноземних компонентів російської зброї
Єдину базу іноземних компонентів російської зброї поповнили майже 40 комплектуючих розвідувального безпілотника "Supercam S350". Про це у своєму Telegram-каналі повідомило Національне агентство з питань запобігання корупції, пише УНН.
Серед іноземних комплектуючих, завдяки яким рф має змогу виробляти ці розвідувальні дрони, - двигун, система передачі відеоінформації, оптика, акумулятор.
Як відзначать у НАЗК, це лише частина деталей іноземного виробництва, які були знайдені у провідному російському розвідувальному БПЛА.
"НАЗК поповнило Єдину базу іноземних компонентів зброї на майже 40 нових компонентів з російського БПЛА "Supercam S350". Українські військові неодноразово перехоплювали цей БПЛА, наприклад, у жовтні минулого року. Він вважається в рф гордістю та інновацією серед безпілотних авіаційних систем та призначений для виконання аерофотозйомки і відеомоніторингу, завдяки вбудованій камері та тепловізору", - ідеться у повідомленні НАЗК.
Окремо підкреслюється, що на 2-й Всесвітній оборонній виставці World Defence Show (WDS), яка відбудеться 4-8 лютого 2024 року в столиці Саудівської Аравії - Ер-Ріяді концерн "Калашников" представить модернізовану версію цього БПЛА.
А це свідчить, що рф навіть не приховує комплектацію цього безпілотника від міжнародної аудиторії.
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Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін раніше розповів, як росіяни намагаються приховати наявність іноземних комплектуючих у "Supercam S350" та інших безпілотниках, які ворог використовує в Україні.
За його словами, щоб приховати маркування на окремих компонентах безпілотників і ускладнити фахівцям роботу по встановленню країни-виробника, росіяни використовують механічне або лазерне затирання.
Зокрема, у зразках БПЛА типу "Shahed 136" наявні механічні затирання на чипах систем навігації та керування. Більш тонка робота – лазерні затирання маркування виявляються експертами у розвідувальних російських безпілотниках "Supercam S350".
"Механічне та лазерне затирання маркування на мікроелектроніці – це два різних методи приховування інформації про виробника елементів та інших характеристик мікроелементів. Вибір методу може залежати від низки факторів. При використанні механічного затирання здійснюється фізичне видалення частини або всього маркування з поверхні елементів. Лазерне затирання більш складне, однак також забезпечує видалення маркування.
Такі дії ворога спрямовані на ускладнення ідентифікаційної роботи щодо розкриття важливих інформаційних даних, визначення конкретних технічних характеристик і встановлення походження обладнання, а також дослідження функціональності систем. Цілеспрямована робота щодо приховування певної групи елементів свідчить про те, що для ворога вони критичні, мають стратегічне значення і не можуть бути заміненими іншими ресурсами", - зазначив Рувін.
росіяни оснащують свої розвідувальні дрони трекерами іноземного виробництва для відстежування об'єктів - Рувін29.01.24, 14:08 • 26450 переглядiв