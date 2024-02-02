Майже 40 деталей безпілотника "Supercam S350" внесені до Єдиної бази іноземних компонентів російської зброї

Єдину базу іноземних компонентів російської зброї поповнили майже 40 комплектуючих розвідувального безпілотника "Supercam S350". Про це у своєму Telegram-каналі повідомило Національне агентство з питань запобігання корупції, пише УНН.

Серед іноземних комплектуючих, завдяки яким рф має змогу виробляти ці розвідувальні дрони, - двигун, система передачі відеоінформації, оптика, акумулятор.

Як відзначать у НАЗК, це лише частина деталей іноземного виробництва, які були знайдені у провідному російському розвідувальному БПЛА.

"НАЗК поповнило Єдину базу іноземних компонентів зброї на майже 40 нових компонентів з російського БПЛА "Supercam S350". Українські військові неодноразово перехоплювали цей БПЛА, наприклад, у жовтні минулого року. Він вважається в рф гордістю та інновацією серед безпілотних авіаційних систем та призначений для виконання аерофотозйомки і відеомоніторингу, завдяки вбудованій камері та тепловізору", - ідеться у повідомленні НАЗК.

Окремо підкреслюється, що на 2-й Всесвітній оборонній виставці World Defence Show (WDS), яка відбудеться 4-8 лютого 2024 року в столиці Саудівської Аравії - Ер-Ріяді концерн "Калашников" представить модернізовану версію цього БПЛА.

А це свідчить, що рф навіть не приховує комплектацію цього безпілотника від міжнародної аудиторії.

Додатково

Директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін раніше розповів, як росіяни намагаються приховати наявність іноземних комплектуючих у "Supercam S350" та інших безпілотниках, які ворог використовує в Україні.

За його словами, щоб приховати маркування на окремих компонентах безпілотників і ускладнити фахівцям роботу по встановленню країни-виробника, росіяни використовують механічне або лазерне затирання.

Зокрема, у зразках БПЛА типу "Shahed 136" наявні механічні затирання на чипах систем навігації та керування. Більш тонка робота – лазерні затирання маркування виявляються експертами у розвідувальних російських безпілотниках "Supercam S350".

"Механічне та лазерне затирання маркування на мікроелектроніці – це два різних методи приховування інформації про виробника елементів та інших характеристик мікроелементів. Вибір методу може залежати від низки факторів. При використанні механічного затирання здійснюється фізичне видалення частини або всього маркування з поверхні елементів. Лазерне затирання більш складне, однак також забезпечує видалення маркування.

Такі дії ворога спрямовані на ускладнення ідентифікаційної роботи щодо розкриття важливих інформаційних даних, визначення конкретних технічних характеристик і встановлення походження обладнання, а також дослідження функціональності систем. Цілеспрямована робота щодо приховування певної групи елементів свідчить про те, що для ворога вони критичні, мають стратегічне значення і не можуть бути заміненими іншими ресурсами", - зазначив Рувін.

росіяни оснащують свої розвідувальні дрони трекерами іноземного виробництва для відстежування об'єктів - Рувін