Почти 200 000 жертв насилия в государственных центрах: премьер-министр Новой Зеландии публично извинился в парламенте
Киев • УНН
Около 200 000 человек стали жертвами физического и сексуального насилия в государственных учреждениях Новой Зеландии с 1950 по 1999 год. Премьер-министр Кристофер Люксон публично извинился в парламенте за «национальный позор».
Сотни тысяч, преимущественно молодежь, подверглись насилию в государственных и религиозных учреждениях Новой Зеландии между 1950 и 1999 годами.
Пишет УНН со ссылкой на Beehive.
Премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Люксон извинился перед около 200 000 жертв физического и сексуального насилия в учреждениях, которое по результатам расследования было названо «национальным позором».
Справка
В июле комиссия по расследованию насилия в домах престарелых в Новой Зеландии представила шокирующий доклад после нескольких лет расследования. Согласно отчету Королевской следственной комиссии, между 1950 и 1999 годами около 200 000 детей, молодых людей и уязвимых взрослых стали жертвами физического и сексуального насилия в государственных, особенно религиозных, учреждениях опеки.
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Шестилетнее общественное расследование считается самым большим, самым длинным и самым сложным, которое когда-либо проводилось в Новой Зеландии. Комиссия собрала доказательства и свидетельства более 2400 жертв, а также сделала 138 рекомендаций.
«Мне жаль, что мы не поверили вам, когда вы сообщили о своих злоупотреблениях. Некоторые из вас почувствуют, что мои слова мало что значат после столько времени и боли. Но я надеюсь, что сегодня, с этими извинениями и признанием ваших страданий, некоторым из вас станет немного легче», - сказал он парламенту.
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Лаксон привел пример психиатрической больницы Лейк Элис в сельской местности, где пациенты вспоминают, что их стерилизовали без их ведома, использовали для неэтичных медицинских экспериментов и наказывали электрическим током.
Дополнение
В рамках извинений правительство Новой Зеландии хочет ввести новые меры по повышению безопасности в государственных учреждениях опеки и убрать памятники в честь доказанных преступников.
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