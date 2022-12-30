По всей Украине снова масштабная воздушная тревога

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Тревога объявлена по всем регионам Украины, в том числе в Киеве.

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россия утром 29 декабря снова нанесла массированный ракетный удар по Украине. По сообщению ВС ВСУ, Силы обороны Украины сбили 58 из 70 российских ракет во время массированной атаки.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил о повреждениях объектов генерации и электросетей и что сложная ситуация на западе страны, в Одесском и Киевском регионах.

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил украинцев о возможных российских ракетных ударах в праздничные дни и призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги.