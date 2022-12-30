По всій Україні знову масштабна повітряна тривога
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. Усю Україну накрила масштабна повітряна тривога, передає УНН.
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Тривогу оголошено по всіх регіонах України, у тому числі у Києві.
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росія зранку 29 грудня знову завдала масованого ракетного удару по Україні. За повідомленням ПС ЗСУ, Сили оборони України збили 58 з 70 російських ракет під час масованої атаки.
Міністр енергетики України Герман Галущенко повідомив про пошкодження об‘єктів генерації та електромереж і що складна ситуація на заході країни, в Одеському та Київському регіонах.
Президент України Володимир Зеленський попередив українців про можливі російські ракетні удари у святкові дні та закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги.