"По техническим причинам": ГП "Документ" временно не выдает готовые документы за рубежом

В ГП "Документ" заявили, что по техническим причинам приостановлена выдача готовых документов в зарубежных подразделениях центра. Об этом говорится в заявлении на странице ГП "Документ", передает УНН.

Детали

К сожалению, по техническим причинам приостановлена выдача готовых документов в зарубежных подразделениях ГП Документ - заявили в паспортном сервисе.

Зарубежные представительства ГП "Документ" вводят электронную очередь, живые очереди отменены

В то же время отмечается, что подача заявлений-анкет на оформление паспортных документов осуществляется в обычном режиме.

Также в ГП документ добавили, что выдача паспортов возможна для детей до 12 лет, в связи с отсутствием необходимости биометрической верификации.

Отмечается, что зарубежные филиалы сообщат всем пользователям услуг о возобновлении работы систем выдачи документов на всех официальных ресурсах ГП Документ.

Дополнение

Ранее СМИ, ссылаясь на письмо с подписью первого заместителя министра иностранных дел Андрея Сибиги, писали, что начиная с 23 апреля мужчинам призывного возраста будет прекращено предоставление услуг в консульствах Украины. Будет возможно только оформить документы для возвращения в Украину.

Впоследствии министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что он поручил принять меры в отношении мужчин мобилизационного возраста в Украине и за рубежом.

Вскоре МИД предоставит уточненные разъяснения о порядке получения консульских услуг с приближением к вступлению в действие закона об усилении мобилизации и после вступления его в силу.

В центрах ГП "Документ" за рубежом выдали более 670 тысяч украинских паспортов